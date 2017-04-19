«Локо»: снова здоровый

1 ноября, наутро после 12-го тура, «Локомотив» с двумя победами на балансе и разностью мячей «-3» занимал 11-е место. В четырех очках от «зоны вылета» и в трех — от стыковых матчей.

1 марта, на рассвете футбольной весны, ситуация выглядела чуточку веселее, но лишь настолько, чтоб скрасить унылые будни середняка. Борьба за выживание клубу уже не грозила; 12 попаданий в ворота «Анжи», «Томи» и «Терека» помогли хорошенько поправить голевой актив. Но серьезных перспектив в положении «Локо», замыкавшего табличную десятку, невооруженным глазом не просматривалось.

1 месяц до конца сезона. «Локомотив» только что поднялся на 5-е место, готовится к финалу Кубка. 8 выигрышей; забито на 14 больше, чем пропущено; впервые с начала чемпионата можно посчитать, не рискуя при этом показаться дураками, отставание от пьедестала — 9 очков — и прикинуть, есть ли шанс его сократить. Праздное, конечно, занятие, но все полезнее, чем бездельничать в массовке середняков.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ ВСПЛЕСК

В подъеме «Локомотива» нет чудес или проявлений потусторонних сил. Успехи железнодорожников вполне объяснимы обыкновенными обстоятельствами и лежат на земле столь же крепко, что шпалы и рельсы путей сообщения. Прежде всего, не стоит забывать, что у «Локо» очень крепкий «подвижной состав». Многие игроки три года назад, при вагоновожатом Кучуке, до последнего тура участвовали в золотой гонке; в обойме и чемпионы разных стран, и обладатели еврокубков — то есть, игроки, наделенные победным духом и опытом, знающие вкус успеха и маршруты, которыми к нему можно проследовать. Оставалось только связать их единой целью.

Когда по осени команду штормило, складывалось впечатление, что Семин не может найти подход к футболистам, заговорить с ними на одном языке, что в команде раздрай. Эпопеи с уходом Самедова, сопровождавшимся явным демаршем, и возможным трансфером Миранчука в «Рубин», как будто бы подтверждали: атмосфера в коллективе крайне далека от благополучия. Но затем произошла какая-то непостижимая стороннему наблюдателю метаморфоза: расставшись с Самедовым и всеми способами удержав Миранчука, «Локомотив» внезапно, буквально вдруг, стал здоровее и даже мужественнее. В последние годы его, честно говоря, воспринимали как тусовку гламурных мальчиков, скучковавшихся вокруг футбола, чтобы сибаритствовать в свое удовольствие, а не трудиться и решать задачи. А сейчас ни у кого язык не повернется обвинить команду в недостатке стальных принадлежностей организма и мужских гормонов. Кого ни возьми — мужик, даже если усы еще толком не растут.

Думать, что Семин здесь не при чем, по меньшей мере неправильно.

ВОРОТА НА ЗАМКЕ

Хороший состав, разумеется, — еще не команда. И здесь нельзя не воздать должное тренеру, который, как оказалось, и на пороге 70-летия пребывает в курсе современных тактических новинок, не утратил былую сметку, как прежде глубоко видит и тонко читает игру, и, главное — охотно использует игроков на тех позициях, где они лучше всего могут себя проявить, а не загоняет в тиски схем и шаблонов. А ведь в августе, когда Семина предпочли другими претендентам на тренерский пост, многие оценивали его назначение и способности добиться результата скептически.

Здесь важно отметить, что Палыч во все времена славился приверженцем игры от обороны и умением ее поставить. Вот и сейчас он начал, как говорят, «от печки», и не случайно «Локо», как и в звездные годы, пропускает очень мало. В 6 из 8 весенних матчей с учетом Кубка железнодорожники удержали свои ворота на замке; распломбировать их смогли только признанные мастера атак из «Краснодара» и «Спартака». А наставники неприступного «Ростова» и до, и после игры с «Локомотивом» специально отмечали, что в оборонном мастерстве они Семина ничуть не превосходят.

Ноль мячей в своих воротах — это минимум одно очко. А каждое очко — ступенька вверх.

СОЛЬНЫЕ НОМЕРА

С забитыми мячами дела клеятся хуже. В общей сложности их три десятка, но ровно треть пришлась на две уже упомянутые игры с «Анжи» и «Томью», а в остальных команда, таким образом, забивает в среднем меньше одного гола. Тут, оставаясь честными, необходимо признать, что атакующая игра у «Локомотива» пока не устроена. Комбинационные идеи и реальная острота исходят исключительно от Миранчука; Фернандеш тоже старается созидать и разыгрывать, но когда берет игру на себя и решает эпизод индивидуально, проку все-таки выходит больше. То же происходит и с другими нападающими, отчего в весенних матчах каждый из них «отработал бенефис», но стабильно, на длинной дистанции, ни у кого блистать не получается.

Тем не менее, два зимних приобретения оказались очень ценными. Осенью нападения у «Локомотива» вообще не было, как явления, и только озарение, снизошедшее на Майкона, позволило хоть как-то эту проблему завуалировать. Зато теперь появился даже выбор, причем оба новобранца уже отличились: Фарфан забил в Уфе, Ари — в Самаре и «Спартаку», принеся в общей сложности 7 очков. Миранчук и Фернандеш в других встречах тоже исполняли сольные номера — но для подъема в таблице их усилий не хватило бы. Вот в кубковый финал, если руководствоваться данными протоколов, «Локо» пробился бы и без укрепления. Но тогда мы вели бы речь не о взлете, а всего лишь о локальном достижении.

Ни одной строкой не хочется педалировать тему смены руководства и ее влияния на положение вещей в клубе, но то, что «Локо» предпочитает теперь руководствоваться на трансферном рынке рассудком, а не эмоциями, отчего и нашел зимой подходящих, нужных игроков, слишком бросается в глаза, чтобы об этом не упомянуть.

СПАСИБО КОНКУРЕНТАМ

Конечно, говорить о «Локомотиве» как о сложившейся команде и грозной силе, преждевременно. Он только ищет себя, черпая скрытый внутри потенциал, и находится в типичной стадии становления. В том, что сейчас «Локо» 5-й, а не 10-й, немало «повинны» и конкуренты — «Амкар», «Уфа», «Терек», — которые после паузы в чемпионате забуксовали и щедро сорят очками. Другое дело, что опередить их было бы невозможно, не имей команда Семина перечисленных выше достоинств, не эксплуатируй их на всю катушку. Скажем, «Ростов» тоже мог быть сейчас в пятерке, да даже и в тройке, и боролся бы за новое покорение Европы, да вместо пяти побед насобирал пять нулевых ничьих. «Локомотив» же в этой фазе чемпионата выступил, если трезво оценивать его игру, на пределе возможного. Лучше вряд ли бы получилось, поскольку все потери он понес в противостояниях с теми, у кого крепко поставлена игра, — «Краснодаром», «Спартаком», теми же ростовчанами. Но с остальных кустов красно-зеленые собрали весь урожай. И, стало быть, пребывают на своей строке в таблице заслуженно.