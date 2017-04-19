«Локо»: снова здоровый
Команда, которую еще недавно не воспринимали всерьез, по итогам 23-го тура обосновалась на пятом месте и располагает сразу двумя способами попасть в Лигу Европы. Обозреватель «СЭ» размышляет, чем обусловлен взлет команды Юрия Семина.
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Видимо, что-то случилось...
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1 ноября, наутро после 12-го тура, «Локомотив» с двумя победами на балансе и разностью мячей «-3» занимал 11-е место. В четырех очках от «зоны вылета» и в трех — от стыковых матчей.
1 марта, на рассвете футбольной весны, ситуация выглядела чуточку веселее, но лишь настолько, чтоб скрасить унылые будни середняка. Борьба за выживание клубу уже не грозила; 12 попаданий в ворота «Анжи», «Томи» и «Терека» помогли хорошенько поправить голевой актив. Но серьезных перспектив в положении «Локо», замыкавшего табличную десятку, невооруженным глазом не просматривалось.
1 месяц до конца сезона. «Локомотив» только что поднялся на 5-е место, готовится к финалу Кубка. 8 выигрышей; забито на 14 больше, чем пропущено; впервые с начала чемпионата можно посчитать, не рискуя при этом показаться дураками, отставание от пьедестала — 9 очков — и прикинуть, есть ли шанс его сократить. Праздное, конечно, занятие, но все полезнее, чем бездельничать в массовке середняков.
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ВСПЛЕСК
В подъеме «Локомотива» нет чудес или проявлений потусторонних сил. Успехи железнодорожников вполне объяснимы обыкновенными обстоятельствами и лежат на земле столь же крепко, что шпалы и рельсы путей сообщения. Прежде всего, не стоит забывать, что у «Локо» очень крепкий «подвижной состав». Многие игроки три года назад, при вагоновожатом Кучуке, до последнего тура участвовали в золотой гонке; в обойме и чемпионы разных стран, и обладатели еврокубков — то есть, игроки, наделенные победным духом и опытом, знающие вкус успеха и маршруты, которыми к нему можно проследовать. Оставалось только связать их единой целью.
Когда по осени команду штормило, складывалось впечатление, что Семин не может найти подход к футболистам, заговорить с ними на одном языке, что в команде раздрай. Эпопеи с уходом Самедова, сопровождавшимся явным демаршем, и возможным трансфером Миранчука в «Рубин», как будто бы подтверждали: атмосфера в коллективе крайне далека от благополучия. Но затем произошла
Думать, что Семин здесь не при чем, по меньшей мере неправильно.
ВОРОТА НА ЗАМКЕ
Хороший состав, разумеется, — еще не команда. И здесь нельзя не воздать должное тренеру, который, как оказалось, и на пороге 70-летия пребывает в курсе современных тактических новинок, не утратил былую сметку, как прежде глубоко видит и тонко читает игру, и, главное — охотно использует игроков на тех позициях, где они лучше всего могут себя проявить, а не загоняет в тиски схем и шаблонов. А ведь в августе, когда Семина предпочли другими претендентам на тренерский пост, многие оценивали его назначение и способности добиться результата скептически.
Здесь важно отметить, что Палыч во все времена славился приверженцем игры от обороны и умением ее поставить. Вот и сейчас он начал, как говорят, «от печки», и не случайно «Локо», как и в звездные годы, пропускает очень мало. В 6 из 8 весенних матчей с учетом Кубка железнодорожники удержали свои ворота на замке; распломбировать их смогли только признанные мастера атак из «Краснодара» и «Спартака». А наставники неприступного «Ростова» и до, и после игры с «Локомотивом» специально отмечали, что в оборонном мастерстве они Семина ничуть не превосходят.
Ноль мячей в своих воротах — это минимум одно очко. А каждое очко — ступенька вверх.
СОЛЬНЫЕ НОМЕРА
С забитыми мячами дела клеятся хуже. В общей сложности их три десятка, но ровно треть пришлась на две уже упомянутые игры с «Анжи» и «Томью», а в остальных команда, таким образом, забивает в среднем меньше одного гола. Тут, оставаясь честными, необходимо признать, что атакующая игра у «Локомотива» пока не устроена. Комбинационные идеи и реальная острота исходят исключительно от Миранчука; Фернандеш тоже старается созидать и разыгрывать, но когда берет игру на себя и решает эпизод индивидуально, проку
Тем не менее, два зимних приобретения оказались очень ценными. Осенью нападения у «Локомотива» вообще не было, как явления, и только озарение, снизошедшее на Майкона, позволило хоть
Ни одной строкой не хочется педалировать тему смены руководства и ее влияния на положение вещей в клубе, но то, что «Локо» предпочитает теперь руководствоваться на трансферном рынке рассудком, а не эмоциями, отчего и нашел зимой подходящих, нужных игроков, слишком бросается в глаза, чтобы об этом не упомянуть.
СПАСИБО КОНКУРЕНТАМ
Конечно, говорить о «Локомотиве» как о сложившейся команде и грозной силе, преждевременно. Он только ищет себя, черпая скрытый внутри потенциал, и находится в типичной стадии становления. В том, что сейчас «Локо» 5-й, а не 10-й, немало «повинны» и конкуренты — «Амкар», «Уфа», «Терек», — которые после паузы в чемпионате забуксовали и щедро сорят очками. Другое дело, что опередить их было бы невозможно, не имей команда Семина перечисленных выше достоинств, не эксплуатируй их на всю катушку. Скажем, «Ростов» тоже мог быть сейчас в пятерке, да даже и в тройке, и боролся бы за новое покорение Европы, да вместо пяти побед насобирал пять нулевых ничьих. «Локомотив» же в этой фазе чемпионата выступил, если трезво оценивать его игру, на пределе возможного. Лучше вряд ли бы получилось, поскольку все потери он понес в противостояниях с теми, у кого крепко поставлена игра, — «Краснодаром», «Спартаком», теми же ростовчанами. Но с остальных кустов
Самые сложный и ответственный отрезок у них, впрочем, только начинается. Главный матч сезона с «Уралом» обрамлен встречами с конкурентами по таблице и дерби с ЦСКА, да еще и в сложнейших календарных условиях. На финише в гости к «Локо» пожалует «Зенит», для которого, не исключено, этот матч станет решающим в споре за второе место. То есть, теоретически железнодорожники могут скатиться туда, откуда выехали, — к подножию десятки. Но
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