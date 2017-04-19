Геркус: «Локомотив» попытается сохранить в команде футболиста Миранчука
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук доказывает, что он перспективный футболист, клуб попытается сохранить его. Об этом журналистам заявил президент столичного клуба Илья Геркус.
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Как он сообщал ранее, «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанским «Рубином» трансфер Миранчука, однако переход не состоялся
«Очень хорошо, что Миранчук хочет
«Ни по одному футболисту нет никакой конкретики. По Семину (главному тренеру команды — прим. ТАСС) могу сказать то же самое. У нас напряженный график игр, поэтому не время для комментариев по этой теме», — добавил президент столичного клуба.
После 23 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 34 очка и занимает пятое место.
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