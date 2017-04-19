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19 апреля 2017, 17:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Геркус: «Локомотив» попытается сохранить в команде футболиста Миранчука

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук доказывает, что он перспективный футболист, клуб попытается сохранить его. Об этом журналистам заявил президент столичного клуба Илья Геркус.

Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до конца ноября этого года. Увеличить
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Как он сообщал ранее, «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно согласовал с казанским «Рубином» трансфер Миранчука, однако переход не состоялся из-за того, что агенты игрока не смогли договориться с казанским клубом. В январе полузащитник написал заявление об увольнении из «Локомотива», однако спустя месяц его отозвал. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца ноября этого года.

«Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать, он молодой футболист, который должен работать вне зависимости от информации вокруг него. Прекрасно, что на нем это не сказалось, мы поддерживали и будем поддерживать его. Безусловно, мы попытаемся его сохранить», — сказал Геркус.

«Ни по одному футболисту нет никакой конкретики. По Семину (главному тренеру команды — прим. ТАСС) могу сказать то же самое. У нас напряженный график игр, поэтому не время для комментариев по этой теме», — добавил президент столичного клуба.

После 23 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 34 очка и занимает пятое место.

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