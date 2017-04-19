Роналду и не снилось! 7 футболистов, которым в России платят миллионы ни за что
Как не выйти на поле ни разу за сезон и получить за это почти два миллиона евро? Очень просто!
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Звезды мирового футбола в кассе своих клубов получают миллионы и даже десятки миллионов евро в год. Но они свои деньги и отрабатывают — забивают голы десятками, проводят на поле тысячи минут — такое российским игрокам и не снилось.
Зато по зарплатам наш футбол от европейского, если и отстает, то самую малость. Но есть между Россией и Европой еще одно отличие: экономные европейские клубы не станут платить футболисту ни за что. В России это сплошь и рядом.
Думаете игроки против того, чтобы сидеть, ничего не делать и получать огромные деньги? Нет, конечно! Если есть возможность, почему бы ей не воспользоваться?
Хотя, у каждого своя ситуация.
Владимир ДЯДЮН
Нападающий, «Рубин»
1,5 млн евро в год
0 матчей в РФПЛ.
Владимир Дядюн — случай практически уникальный — форвард, который не забивает голы. Последний раз Дядюну удалось отличиться два года назад — 18 апреля 2015 года в матче его «Рубина» против «Урала». За два сезона 28-летний нападающий появлялся на после в чемпионате страны 42 раза и огорчил соперников лишь дважды. В прошлом сезоне в 20-ти играх он не забил ни разу, а в этом — вообще не выходил в составе своего клуба. Полгода футболист восстанавливался от травмы, но сейчас находится в полной боевой готовности, но даже в заявку на матч не попадает. Все это время Дядюн получает зарплату 1,5 миллиона евро в год. Это почти в 2 486 раз больше, чем средняя зарплата в нашей стране — 36,2 тысяч рублей в месяц. Контракт Дядюна с клубом истекает только летом 2018 года.
Евгений МАКЕЕВ
Защитник, «Спартак»
1,7 млн евро в год
2 матча в РФПЛ и 3 игры в ФНЛ.
Заключив новый контракт защитник московского «Спартака» Евгений Макеев заметно сбавил обороты на футбольном поле. Настолько сбавил, что наставник
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ
Полузащитник, «Рубин»
1,7 млн евро в год
0 матчей в РФПЛ.
Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России, Динияр Билялетдинов, переживает не лучшие времена. 32-летний полузащитник восстановился после травмы, но так и не может выйти на поле в составе «Рубина». Максимальное его достижение в этом году — три раза попасть в заявку на матч. Но и это уже хорошо. Летом его и еще десять игроков даже не взяли на сборы команды — тогда и появилось нашумевшее «письмо 11-ти». Контракт Динияра заканчивается этим летом. Пока же он по нему получает, как и Макеев, 1,7 миллиона евро в год.
Владимир БЫСТРОВ
Полузащитник, «Краснодар»
1,8 млн евро в год
8 матчей в РФПЛ.
Еще один бронзовый призер Евро-2008 в нашем рейтинге. Владимир Быстров играет за «Краснодар». Ну как играет… Периодически выходит на поле. За весь сезон Владимир не провел ни одного полноценного матча. Трижды он появлялся в стартовом составе, но затем был заменен. И пять раз Владимир выходил на концовку встречи. Всего в восьми матча он провел на поле 281 минуту — в среднем по 35 минут в матче. За это по контракту, рассчитанному до конца июня этого года Владимир получает 1,8 миллиона евро в год — примерно 2 983 средние российские зарплаты.
Павел ПОГРЕБНЯК
Нападающий, «Динамо»
1,8 млн евро в год
4 матча в ФНЛ.
33-летнему нападающему московского «Динамо» Павлу Погребняку мы посвятили отдельный материал, который имел серьезный резонанс. В этом рейтинге Павел занимает лишь третье место. В текущем сезоне в клубе первой лиге некогда нападающий сборной России сумел пробиться в состав лишь четыре раза. В сумме он провел на газоне 82 минуты. Плюс еще одна игра в кубке России. За это время Павел не забил ни одного гола. Его зарплата в «Динамо» — 1,8 миллиона евро в год.
Олег КУЗЬМИН
Защитник, «Рубин»
1,8 млн евро в год
0 матчей в РФПЛ.
И снова «Рубин» на этот раз в центре внимания оказался бывший капитан клуба Олег Кузьмин. Получив травму, 35-летний футболист выбыл практически на полгода. Восстановившись он никак не может убедить нового главного тренера в своей состоятельности и не получает игрового времени. Лишь в марте Олег начал появляться на скамейке, но так с нее и не приподнялся. В год Олег получает столько же, сколько и вполне здоровый Павел Погребняк — 1,8 млн евро.
Гекдениз КАРАДЕНИЗ
Полузащитник, «Рубин»
2,5 млн евро в год
9 матчей в РФПЛ.
Количество матчей, которые турецкий старожил отечественного футбола провел на поле выделяет его из ряда наших «героев». Но в минутах на газоне он ушел от них не далеко — всего 412 минут игрового времени. В основном составе 37-летнего полузащитника мы не видели с начала октября прошлого года.
Претензий к игрокам нет, хотя в отдельных случая они и могли бы появиться. Больше вопросов к тем, что предлагает футболистам, недотягивающим до уровня клуба такие контракты; к тем, кто не предусматривает в условиях контракта снижение зарплаты со снижением игровых показателей; к тем, что никак не может продать игрока или отдать его в аренду. Но, таков уж наш футбол.
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