Роналду и не снилось! 7 футболистов, которым в России платят миллионы ни за что

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Звезды мирового футбола в кассе своих клубов получают миллионы и даже десятки миллионов евро в год. Но они свои деньги и отрабатывают — забивают голы десятками, проводят на поле тысячи минут — такое российским игрокам и не снилось.

Зато по зарплатам наш футбол от европейского, если и отстает, то самую малость. Но есть между Россией и Европой еще одно отличие: экономные европейские клубы не станут платить футболисту ни за что. В России это сплошь и рядом.

Думаете игроки против того, чтобы сидеть, ничего не делать и получать огромные деньги? Нет, конечно! Если есть возможность, почему бы ей не воспользоваться?

Хотя, у каждого своя ситуация. Кто-то после травмы восстанавливается и все никак это не может сделать, кто-то уже собирается заканчивать с футболом и это — его последний шанс заработать, а кто-то никак не найдет общий язык с тренером.

Владимир ДЯДЮН

Нападающий, «Рубин»

1,5 млн евро в год

0 матчей в РФПЛ.

Владимир Дядюн — случай практически уникальный — форвард, который не забивает голы. Последний раз Дядюну удалось отличиться два года назад — 18 апреля 2015 года в матче его «Рубина» против «Урала». За два сезона 28-летний нападающий появлялся на после в чемпионате страны 42 раза и огорчил соперников лишь дважды. В прошлом сезоне в 20-ти играх он не забил ни разу, а в этом — вообще не выходил в составе своего клуба. Полгода футболист восстанавливался от травмы, но сейчас находится в полной боевой готовности, но даже в заявку на матч не попадает. Все это время Дядюн получает зарплату 1,5 миллиона евро в год. Это почти в 2 486 раз больше, чем средняя зарплата в нашей стране — 36,2 тысяч рублей в месяц. Контракт Дядюна с клубом истекает только летом 2018 года.

Евгений МАКЕЕВ

Защитник, «Спартак»

1,7 млн евро в год

2 матча в РФПЛ и 3 игры в ФНЛ.

Заключив новый контракт защитник московского «Спартака» Евгений Макеев заметно сбавил обороты на футбольном поле. Настолько сбавил, что наставник красно-белых Массимо Каррера не нашел ему место даже на скамейке запасных. Избавиться от игрока в зимнее трансферное окно тоже не удалось. Пришлось отчислять его из клуба и отправлять в фарм-команду — «Спартак-2», выступающую в первой лиге. За весь сезон Макеев появился на поле дважды в чемпионате и один из — в квалификационной встрече Лиги Европы. Зато в ФНЛ он провел три матча и даже один раз забил. Зарплата Макеева по контракту до лета 2018 года составляет 1,7 миллионов евро в год — в 2817 раз больше, чем у среднестатистического россиянина.

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ

Полузащитник, «Рубин»

1,7 млн евро в год

0 матчей в РФПЛ.

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе сборной России, Динияр Билялетдинов, переживает не лучшие времена. 32-летний полузащитник восстановился после травмы, но так и не может выйти на поле в составе «Рубина». Максимальное его достижение в этом году — три раза попасть в заявку на матч. Но и это уже хорошо. Летом его и еще десять игроков даже не взяли на сборы команды — тогда и появилось нашумевшее «письмо 11-ти». Контракт Динияра заканчивается этим летом. Пока же он по нему получает, как и Макеев, 1,7 миллиона евро в год.

Владимир БЫСТРОВ

Полузащитник, «Краснодар»

1,8 млн евро в год

8 матчей в РФПЛ.

Еще один бронзовый призер Евро-2008 в нашем рейтинге. Владимир Быстров играет за «Краснодар». Ну как играет… Периодически выходит на поле. За весь сезон Владимир не провел ни одного полноценного матча. Трижды он появлялся в стартовом составе, но затем был заменен. И пять раз Владимир выходил на концовку встречи. Всего в восьми матча он провел на поле 281 минуту — в среднем по 35 минут в матче. За это по контракту, рассчитанному до конца июня этого года Владимир получает 1,8 миллиона евро в год — примерно 2 983 средние российские зарплаты.

Павел ПОГРЕБНЯК

Нападающий, «Динамо»

1,8 млн евро в год

4 матча в ФНЛ.

33-летнему нападающему московского «Динамо» Павлу Погребняку мы посвятили отдельный материал, который имел серьезный резонанс. В этом рейтинге Павел занимает лишь третье место. В текущем сезоне в клубе первой лиге некогда нападающий сборной России сумел пробиться в состав лишь четыре раза. В сумме он провел на газоне 82 минуты. Плюс еще одна игра в кубке России. За это время Павел не забил ни одного гола. Его зарплата в «Динамо» — 1,8 миллиона евро в год.

Олег КУЗЬМИН

Защитник, «Рубин»

1,8 млн евро в год

0 матчей в РФПЛ.

И снова «Рубин» на этот раз в центре внимания оказался бывший капитан клуба Олег Кузьмин. Получив травму, 35-летний футболист выбыл практически на полгода. Восстановившись он никак не может убедить нового главного тренера в своей состоятельности и не получает игрового времени. Лишь в марте Олег начал появляться на скамейке, но так с нее и не приподнялся. В год Олег получает столько же, сколько и вполне здоровый Павел Погребняк — 1,8 млн евро.

Гекдениз КАРАДЕНИЗ

Полузащитник, «Рубин»

2,5 млн евро в год

9 матчей в РФПЛ.

Количество матчей, которые турецкий старожил отечественного футбола провел на поле выделяет его из ряда наших «героев». Но в минутах на газоне он ушел от них не далеко — всего 412 минут игрового времени. В основном составе 37-летнего полузащитника мы не видели с начала октября прошлого года. Отчего-то он потерял доверие тренера «Рубина» Хави Грасии. Вполне возможно, что отсутствие результативных действий на поле — тому виной. Зарплата Карадениза — 2,5 млн евро в год — 4 143 средние зарплаты в нашей стране. В клубе Карадениз останется как минимум до лета 2018 года.

Претензий к игрокам нет, хотя в отдельных случая они и могли бы появиться. Больше вопросов к тем, что предлагает футболистам, недотягивающим до уровня клуба такие контракты; к тем, кто не предусматривает в условиях контракта снижение зарплаты со снижением игровых показателей; к тем, что никак не может продать игрока или отдать его в аренду. Но, таков уж наш футбол.