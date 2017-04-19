Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Финский полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его двухлетней дисквалификации. Об этом ТАСС сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.
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«Мы получили полный текст решения УЕФА. Жалоба в CAS уже подана», — сказал Прокопец.
18 ноября 2016 года Еременко был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности. Причиной санкций стала положительная
Еременко перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского «Рубина». В активе полузащитника 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
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