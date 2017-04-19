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19 апреля 2017, 16:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры, оскорбляющие Дзюбу

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет на очередном заседании по итогам матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:1).

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Атмосфера главной игры весны — в кадрах СЭ. Увеличить
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«По матчу “Спартак” — “Зенит”: мы рассмотрели оскорбительные баннеры, появившиеся на трибуне болельщиков “Спартака”. За публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику, мы приняли решение оштрафовать “Спартак” на 150 тыс. рублей. Объясню, почему такая цифра. За баннер, в котором ненормативно оскорбляется Артём Дзюба, штраф 100 тыс. рублей, ведь это уже второй случай использования болельщиками “Спартака” нецензурной лексики в баннерах. А за баннер, в котором оскорбляют Артёма Дзюбу, Александра Кококорина и Юрия Жиркова, штраф — 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 45′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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