«Спартак» оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры, оскорбляющие Дзюбу

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«По матчу “Спартак” — “Зенит”: мы рассмотрели оскорбительные баннеры, появившиеся на трибуне болельщиков “Спартака”. За публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику, мы приняли решение оштрафовать “Спартак” на 150 тыс. рублей. Объясню, почему такая цифра. За баннер, в котором ненормативно оскорбляется Артём Дзюба, штраф 100 тыс. рублей, ведь это уже второй случай использования болельщиками “Спартака” нецензурной лексики в баннерах. А за баннер, в котором оскорбляют Артёма Дзюбу, Александра Кококорина и Юрия Жиркова, штраф — 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.