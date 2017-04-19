«Спартак» и «Зенит» оштрафованы за пиротехнику на 400 тыс. рублей
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контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам 23-го тура РФПЛ.
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«По матчу «Спартак» — «Зенит», болельщики
Болельщики петербуржцев также использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.
Также за несогласованные баннеры, которые появились на трибуне «Спартака», клуб оштрафован на 125 тыс. рублей, — передаёт слова Григорянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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