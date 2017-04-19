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19 апреля 2017, 16:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» и «Зенит» оштрафованы за пиротехнику на 400 тыс. рублей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам 23-го тура РФПЛ.

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Атмосфера главной игры весны — в кадрах СЭ. Увеличить
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«По матчу «Спартак» — «Зенит», болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Также они использовали и бросали на поле пиротехнические изделия, за что «Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей. За бросание посторонних предметов на поле болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

Болельщики петербуржцев также использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

Также за несогласованные баннеры, которые появились на трибуне «Спартака», клуб оштрафован на 125 тыс. рублей, — передаёт слова Григорянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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