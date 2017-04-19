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19 апреля 2017, 15:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Сообщения СМИ о решении Смолова перейти в «Фенербахче» недостоверны

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не давал согласия на переход в «Фенербахче», сообщил «Чемпионату» источник из окружения игрока.

Нападающий Краснодара Фёдор Смолов не давал согласия на переход в Фенербахче сообщил Чемпионату источник из окружения игрока. Увеличить
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Ранее турецкие СМИ сообщили, что Смолов согласился перейти в «Фенербахче», а сумма трансфера 27-летнего футболиста составит € 12 млн.

«Эти сообщения СМИ недостоверны», — сказал источник.

В текущем сезоне форвард провёл в Премьер-Лиге 16 матчей, в которых отметился 13 голами.

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