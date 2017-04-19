Источник: Сообщения СМИ о решении Смолова перейти в «Фенербахче» недостоверны
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не давал согласия на переход в «Фенербахче», сообщил «Чемпионату» источник из окружения игрока.
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Ранее турецкие СМИ сообщили, что Смолов согласился перейти в «Фенербахче», а сумма трансфера 27-летнего футболиста составит € 12 млн.
«Эти сообщения СМИ недостоверны», — сказал источник.
В текущем сезоне форвард провёл в
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