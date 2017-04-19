СМИ: Футболист сборной России Смолов согласился перейти в «Фенербахче»
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов согласился перейти в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает турецкий портал Mynet.
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Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16. В нынешнем сезоне он возглавляет бомбардирскую гонку с 13 голами за семь туров до финиша турнира. В период выступления за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи» Смолов дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2012/13). Он выступает за «Краснодар» с 2015 года.
В составе сборной России Смолов дебютировал в 2012 году. Он выступил в финальном раунде чемпионате Европы-2016.
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