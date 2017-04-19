СМИ: Футболист сборной России Смолов согласился перейти в «Фенербахче»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации интернет-ресурса, Смолов провел переговоры с главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом, известным по работе с «Зенитом» и сборной России, и ответил согласием на переход. По данным источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста составит €12 млн.

Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16. В нынешнем сезоне он возглавляет бомбардирскую гонку с 13 голами за семь туров до финиша турнира. В период выступления за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи» Смолов дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2012/13). Он выступает за «Краснодар» с 2015 года.

В составе сборной России Смолов дебютировал в 2012 году. Он выступил в финальном раунде чемпионате Европы-2016.