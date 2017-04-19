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19 апреля 2017, 15:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Футболист сборной России Смолов согласился перейти в «Фенербахче»

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов согласился перейти в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает турецкий портал Mynet.

По данным источника сумма трансфера 27-летнего форварда Краснодара составит €12 млн. Увеличить
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По информации интернет-ресурса, Смолов провел переговоры с главным тренером «Фенербахче» Диком Адвокатом, известным по работе с «Зенитом» и сборной России, и ответил согласием на переход. По данным источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста составит €12 млн.

Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16. В нынешнем сезоне он возглавляет бомбардирскую гонку с 13 голами за семь туров до финиша турнира. В период выступления за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи» Смолов дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2012/13). Он выступает за «Краснодар» с 2015 года.

В составе сборной России Смолов дебютировал в 2012 году. Он выступил в финальном раунде чемпионате Европы-2016.

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