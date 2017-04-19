Летом Смолов может оказаться в «Эвертоне»
Как стало известно «СЭ», нападающий «Краснодара» Федор Смолов интересен «Эвертону».
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Ливерпульский клуб ближайшим летом планирует продать основного нападающего команды Ромелу Лукаку в «Челси». И, не исключено, что место бельгийца займет 27-летний россиянин. Сам лучший игрок России-2016 неоднократно заявлял о желании попробовать силы в одном из ведущих чемпионатов Европы. При этом, приоритетными вариантом для лучшего бомбардира РФПЛ-2016/17 (13 голов) являются немецкие клубы, в частности дортмундская «Боруссия».
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