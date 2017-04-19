РФС: Пенальти в ворота ФК «Спартак» в матче с «Зенитом» следовало назначить

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«Спартак» в воскресенье обыграл «Зенит» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. На 30-й минуте игры после прострела защитника гостей Игоря Смольникова мяч попал в руку находившемуся в своей штрафной площади игроку «красно-белых» Дмитрию Комбарову. Пенальти в этой ситуации назначен не был.