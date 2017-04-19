РФС: Пенальти в ворота ФК «Спартак» в матче с «Зенитом» следовало назначить
Московский «Спартак» должен был быть наказан пенальти в первом тайме матча 23-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом», заявил агентству «Р-Спорт» полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.
«Спартак» в воскресенье обыграл «Зенит» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. На 30-й минуте игры после прострела защитника гостей Игоря Смольникова мяч попал в руку находившемуся в своей штрафной площади игроку «красно-белых» Дмитрию Комбарову. Пенальти в этой ситуации назначен не был.
«На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной “Спартака”, — сказал Калошин по телефону. — Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии».