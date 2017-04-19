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19 апреля 2017, 14:27 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

РФС: Пенальти в ворота ФК «Спартак» в матче с «Зенитом» следовало назначить

Московский «Спартак» должен был быть наказан пенальти в первом тайме матча 23-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом», заявил агентству «Р-Спорт» полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.  Увеличить
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«Спартак» в воскресенье обыграл «Зенит» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России. На 30-й минуте игры после прострела защитника гостей Игоря Смольникова мяч попал в руку находившемуся в своей штрафной площади игроку «красно-белых» Дмитрию Комбарову. Пенальти в этой ситуации назначен не был.

«На 30-й минуте матча дополнительный ассистент судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки в штрафной “Спартака”, — сказал Калошин по телефону. — Таково решение Контрольно-квалификационной комиссии».

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 45′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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