Ари: Видим дым, горят машины. И мы побежали спасать людей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

О подробностях происшествия Ари рассказал «СЭ».

— После игры мы с Фарфаном выехали на машине из Тулы, — начал Ари. — За нами из Москвы специально приехал водитель Денис, в машине был также Эдсон, мой физиотерапевт. Проехали от Тулы минут 15, смотрим — перекрыто движение, что-то случилось. Оказалось — авария, машины столкнулись лоб в лоб. За рулем одной из машин была беременная женщина, там же находились ее муж, ребенок и еще одна женщина. Их автомобиль ударила «десятка».

— Мы выскочили вчетвером, — продолжает Ари. — Быстро побежали к месту аварии — там все в дыму. Может быть пожар, подбежали к первой же машине — женщина за рулем… Рвем двери на себя — получается! Удар в лоб этому автомобилю был такой сильный, что из машины вываливались вещи — видимо, семья ехала из супермаркета, много продуктов на асфальте разбросано — соки, апельсины… Первая мысль — помочь! Женщина в шоке, мы ее высвободили из кресла, вывели мужа, ребенка. Слава богу, никто не пострадал.

— Потом бросились к другой машине, — говорит Ари. — Эта «десятка» была полностью разрушена. Дверь не открывается, мы думали, что человек мертв — ничего целого от этого авто не осталось… Взяли ломы и стали пытаться открыть водительскую дверь. Освободили парня, он стал дышать, пришел в себя. Было очень холодно, Фарфан снял куртку и дал ее водителю. Через некоторое время стали подъезжать специальные службы — пожарные, медики. Пока не убедились, что жизни людей ничего не угрожает, не уехали.

Какова моя реакция на инцидент? Я религиозный человек, мы все под богом ходим. Счастье, что успели вовремя и помогли. Хорошо, что с нами был физиотерапевт — он оказал первую помощь, сориентировал, что делать.

— Вы сами какие-то повреждения получили?

— Есть немного — ссадины на руках, царапины. У водителя нашего то же самое. Но главное — мы спасли людей, помогли им.

ЮРИЙ СЕМИН: «НАШИ ИГРОКИ ПОСТУПИЛИ КАК НОРМАЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о действиях игроков свой команды Ари и Фарфана, которые помогли пострадавшим в массовой аварии под Тулой на трассе М-2 «Крым».

— Ребята проявили себя, как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации, — сказал Семин. — Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.

— Этот поступок будет как-то отмечен в команде?

— Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).