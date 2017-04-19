Юрий Семин: Игроки «Локо» поступили как нормальные граждане
Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин похвалил игроков команды Ари и Джефферсон Фарфана, которые помогли пострадавшим в массовой аварии под Тулой на трассе М-2 «Крым».
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Игроки возвращались с матча чемпионата России против «Арсенала» (3:0).
— Ребята проявили себя, как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации, — сказал Семин. — Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.
— Этот поступок будет
— Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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