Юрий Семин: Игроки «Локо» поступили как нормальные граждане

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Игроки возвращались с матча чемпионата России против «Арсенала» (3:0).

— Ребята проявили себя, как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации, — сказал Семин. — Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.

— Этот поступок будет как-то отмечен в команде?

— Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).