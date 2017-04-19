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19 апреля 2017, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Игроки «Локо» поступили как нормальные граждане

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин похвалил игроков команды Ари и Джефферсон Фарфана, которые помогли пострадавшим в массовой аварии под Тулой на трассе М-2 «Крым».

Главный тренер столичного Локомотива Юрий <span class=error>Семин</span> похвалил игроков команды <span class=error>Ари</span> и Джефферсон <span class=error>Фарфана</span> которые помогли пострадавшим в массовой аварии под Тулой на трассе М-2 Крым. Увеличить
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Игроки возвращались с матча чемпионата России против «Арсенала» (3:0).

— Ребята проявили себя, как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации, — сказал Семин. — Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.

— Этот поступок будет как-то отмечен в команде?

— Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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