Игроки «Локомотива» Ари и Фарфан оказали помощь пострадавшим в крупном ДТП
Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал, что футболисты столичного клуба Ари и Джефферсон Фарфан помогли пострадавшим в ДТП.
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Видимо, что-то случилось...
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Произошло это после выездной победы над тульским «Арсеналом» (3:0), когда игроки «железнодорожников» возвращались домой по трассе М2.
«Когда мы ехали на автобусе, ко мне подошёл Гилерме и сказал, что ему звонил Ари и рассказал об аварии на трассе. Я сразу подошёл к водителю и предупредил об аварии. Но так получилось, что Ари ехал на своей машине за автобусом. Юрий Сёмин разрешил нескольким игрокам добираться на машинах обратно. Автобус уже проехал то место, где произошёл инцидент.
Там серьёзное ДТП было. Наши игроки остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Они просто не могли оставить людей в беде. Я никогда не сомневался в наших ребятах. Они не только отличные футболисты, но и добрые люди, которые всегда помогут, если нужно. Они молодцы, что помогли, это их гражданский долг, — сказал Хапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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