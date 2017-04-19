Топ-клубы РФПЛ интересуются вратарем «Спартака-Нальчика»
Сразу несколько команд РФПЛ внимательно следят за 26-летним вратарем «Спартака-Нальчика» Антоном Антиповым.
Уже в летнее трансферное окно, когда голкипер станет свободным агентом, он может получить приглашение из
В нынешнем чемпионате ФНЛ Антипов сыграл 12 матчей на «на ноль». Всего в 32-х играх первенства он пропустил 28 голов. Меньше пропустили только лидеры первенства — «Динамо» и «Тосно».
После 32-х матчей в ФНЛ «Спартак-Нальчик» идет на 13-м месте, на три очка опережая 16-е место, с которого начинается зона вылета в ПФЛ.
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