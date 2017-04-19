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19 апреля 2017, 12:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Румынский специалист Болони мог летом прошлого года возглавить «Спартак»

Румынский тренер Ласло Болони был близок к тому, чтобы возглавить московский «Спартак» в августе прошлого года.

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Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

Кандидатуру Болони красно-белым предложил футбольный агент Аркадий Запорожану, при участии которого в «Зените» оказался нынешний главный тренер Мирча Луческу. Агент вышел на «Спартак» после того, как москвичи уступили кипрскому АЕК и вылетели из Лиги Европы.

После отставки Дмитрия Аленичева обязанности главного тренера исполнял Массимо Каррера, а Ласло Болони считался одним из основных кандидатов на работу с российской командой. Руководство «Спартака» хотело подписать контракт с 64-летним наставником, но по причинам, не связанным с футболом, договор так и не был подписан.

В итоге красно-белые приняли решение назначить Массимо Карреру на должность главного тренера.

За семь туров до конца чемпионата России «Спартак» лидирует в РФПЛ и опережает ближайшего преследователя ЦСКА на 10 очков.

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