Румынский специалист Болони мог летом прошлого года возглавить «Спартак»
Румынский тренер Ласло Болони был близок к тому, чтобы возглавить московский «Спартак» в августе прошлого года.
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Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.
Кандидатуру Болони
После отставки Дмитрия Аленичева обязанности главного тренера исполнял Массимо Каррера, а Ласло Болони считался одним из основных кандидатов на работу с российской командой. Руководство «Спартака» хотело подписать контракт с 64-летним наставником, но по причинам, не связанным с футболом, договор так и не был подписан.
В итоге
За семь туров до конца чемпионата России «Спартак» лидирует в РФПЛ и опережает ближайшего преследователя ЦСКА на 10 очков.
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