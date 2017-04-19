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19 апреля 2017, 12:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рома» опровергла информацию об интересе к футболисту «Спартака» Зобнину

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Информация об интересе итальянского футбольного клуба Рома к полузащитнику московского «Спартака» Роману Зобнину не соответствует действительности. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Ромы».

Как сообщили ТАСС в <nobr>пресс-службе</nobr> римлян клуб не ведет никаких переговоров относительно перехода полузащитника <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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Ранее портал Championat.com опубликовал информацию, согласно которой римский клуб заинтересован в приобретении Зобнина.

«Информация российских СМИ не соответствует действительности. “Рома” не ведет никаких переговоров относительно перехода Зобнина в наш клуб», — сказали в пресс-службе.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин сыграл в составе «Спартака» 23 матча и забил два гола.

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