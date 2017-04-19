«Рома» опровергла информацию об интересе к футболисту «Спартака» Зобнину
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Информация об интересе итальянского футбольного клуба Рома к полузащитнику московского «Спартака» Роману Зобнину не соответствует действительности. Об этом ТАСС рассказали в
пресс-службе «Ромы».
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Ранее портал Championat.com опубликовал информацию, согласно которой римский клуб заинтересован в приобретении Зобнина.
«Информация российских СМИ не соответствует действительности. “Рома” не ведет никаких переговоров относительно перехода Зобнина в наш клуб», — сказали в
В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин сыграл в составе «Спартака» 23 матча и забил два гола.
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