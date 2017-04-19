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19 апреля 2017, 10:43 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Бывший защитник «Спартака» может стать селекционером в «Анжи»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов может стать селекционером «Анжи», утверждают «Известия».

Отмечается, что владелец махачкалинцев Осман Кадиев уже обсуждал с Бубновым сотрудничество на внештатной основе. Предполагается, что ветеран будет просматривать потенциальных новичков клуба.

Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов подтвердил, что Бубнов встречался с руководством клуба.

— Бубнов приезжал в Махачкалу около 20 дней назад. Он посетил матч «Анжи» — «Оренбург», где общался с Кадиевым, обменивался с ним мнениями по футбольным вопросам, высказал свое видение того, как развивается сейчас клуб, — сказал Джамбулатов. — Когда это перерастет в полноценное сотрудничество, сказать пока трудно. Но, на мой взгляд, Александр Викторович является качественным аналитиком и, что самое важное, он не склонен к конъюнктурной деформации, когда сегодня хвалит людей, потому что они на коне, а завтра их же критикует, если они утрачивают свой статус. Он был честным человеком в бытность футболистом, остался таким и сейчас.

В 2002 году Бубнов работал в селекционнном отделе киевского «Динамо».

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