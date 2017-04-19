Зобнин летом может перейти в «Шальке-04» или «Рому»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин находится в списке потенциальных приобретений в летнее трансферное окно ряда европейский клубов.
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В частности, немецкий «Шальке-04» внимательно следит за 23-летним игроком и уже начал предварительные контакты с представителем Зобнина.
Также в услугах полузащитника
Также отметим, что интерес к футболисту есть у ряда российских клубов, но сам игрок не желает переходить в стан конкурентов «Спартака» и рассматривает вариант только отъезда за границу.
Весной 2015 года английские СМИ сообщали об интересе к Зобнину со стороны «Манчестер Юнайтед».
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