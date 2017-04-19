Зобнин летом может перейти в «Шальке-04» или «Рому»

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В частности, немецкий «Шальке-04» внимательно следит за 23-летним игроком и уже начал предварительные контакты с представителем Зобнина.

Также в услугах полузащитника красно-белых заинтересована итальянская «Рома», которая летом собирается обновить среднюю линию команды. Добавим, что в контракте Зобнина со «Спартаком» присутствует пункт об отступных, который не является неподъёмным для европейских клубов, что может ускорить переговорный процесс.

Также отметим, что интерес к футболисту есть у ряда российских клубов, но сам игрок не желает переходить в стан конкурентов «Спартака» и рассматривает вариант только отъезда за границу.

Весной 2015 года английские СМИ сообщали об интересе к Зобнину со стороны «Манчестер Юнайтед».