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19 апреля 2017, 10:36 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Арсенал» заинтересован в футболисте «Спартака» Промесе

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу. Об этом сообщает Eatsleepsport.com.

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.  Увеличить
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Скауты английского клуба посетили воскресный матч чемпионата России между «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в Москве (2:1), в котором Промес забил мяч и отдал голевую передачу. Отмечается, что в «Арсенале» следили за голландским футболистом в течение нескольких лет и хотели подписать с ним контракт прошлым летом, однако голландский полузащитник предпочел остаться в «Спартаке».

Руководство лондонского клуба видит в 25-летнем Промесе замену чилийскому форварду Алексису Санчесу.

Промес перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» в 2014 году за 11 млн евро, контракт голландца рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за московский клуб, в которых забил 10 мячей и сделал девять результативных передач.

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