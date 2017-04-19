СМИ: «Арсенал» заинтересован в футболисте «Спартака» Промесе
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу. Об этом сообщает Eatsleepsport.com.
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Скауты английского клуба посетили воскресный матч чемпионата России между «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в Москве (2:1), в котором Промес забил мяч и отдал голевую передачу. Отмечается, что в «Арсенале» следили за голландским футболистом в течение нескольких лет и хотели подписать с ним контракт прошлым летом, однако голландский полузащитник предпочел остаться в «Спартаке».
Руководство лондонского клуба видит в 25-летнем Промесе замену чилийскому форварду Алексису Санчесу.
Промес перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» в 2014 году за 11 млн евро, контракт голландца рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за московский клуб, в которых забил 10 мячей и сделал девять результативных передач.
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