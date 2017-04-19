Георгий Ярцев: Хочется, чтобы Каррера сделал подарок на юбилей «Спартака»

— «Спартаку» 95 лет, и эта дата серьезная. Что она значит прежде всего для Вас?

— Прежде всего хочу поздравить всех «спартаковцев» с большим великим праздником. «Спартак» — это особая каста, это люди, которые добывали победу, честь и славу для нашей страны. В этот день хотелось бы вспомнить патриарха «Спартака» Николая Петровича Старостина. Вообще семья Старостиных сыграла огромную роль в становлении общества «Спартак».

Конечно, не одни победы сопровождали «красно-белых», были и тяжелые времена, но что всегда меня поражало — это многомиллионная армия поклонников. Даже в самые тяжелые минуты они никогда не отворачивались от команды и всегда поддерживали.

Я могу вспомнить и хоккей, но мне, кончено, ближе футбол. Вспоминаю свою карьеру в 1977 году… То время было непростое для «Спартака», команда вылетела в первую лигу, но через год мы вернулись. Хочу отметить, что возвращение «Спартака» из первой лиги — это и был тот самый шаг к становлению новой команды.

— Нынешнего подарка долго ждали болельщики…

— До чемпионского звания шажочек, и его нужно сделать. Вот это будет настоящим подарком для болельщиков «народной команды». Скажу вам откровенно — заждались мы чемпионского звания, и в этом сезоне мы к нему близки как никогда. Поэтому я желаю всей команде, тренерскому составу победы и золотых медалей.

— Для Вас лично какое поколение «Спартака» самое талантливое и необычное?

— В разное время в «Спартаке» были талантливые игроки. Безусловно, например, поколение Симоняна, Сальникова, Ильина, Исаева, Парамоновым, Масленкиным, Тищенко. Это легендарные люди, которые были олимпийскими чемпионами, были чемпионами Европы, многократными чемпионами Советского Союза. Вот, собственно, на ком наше поколение выросло. Ну и позже были игроки суперкласса: чего стоит Ринат Дасаев, лучший вратарь мира, или Черенков. Перечислять можно много.

Николай Петрович Старостин всегда любил повторять мне: «А ты знаешь, кто под этим номером играл…»? Мы все эти традиции соблюдали свято. Сейчас кто-то скажет, что традиции утеряны, но зато остался дух болельщиков. Я смотрел последнюю игру с «Зенитом» — заполненные трибуны. Вот для этого футболисты играют и трудятся.

— Можно ли сказать, что с этим сезоном возвращается эра «Спартака», как это было в 90-е?

— Не будем торопиться. Сначала надо стать чемпионами, выйти в Лигу чемпионов, доказать, что «Спартак» вернулся в элиту европейских клубов. Сейчас команде ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо доиграть спокойно и уверенно чемпионат и привести кубок на этот замечательный, красивый стадион.

Я думаю, что в этом личная заслуга Леонида Арнольдовича Федуна, и все поколения спартаковцев мечтали об этом стадионе. И то, что через трудности, неудачи, потери он сумел довести команду до чемпионского звания, достойно уважения.

— А Вам лично нравится игра «Спартака», независимо от результата?

— Нравится. Возвращается комбинационная игра. Она, когда надо, сильна и самое важное — достигнуто равновесие атакующих и оборонительных сил. Не всегда нужно бежать сломя голову на ворота противника. И еще очень важный момент хотелось бы отметить: «Спартак» научился терпеть.

В нашем понимании «терпеть» сопряженно с какими-то нагрузками. А эта команда терпит тот тактический рисунок, который указал тренер. И она не разваливается при неудаче, ухитряется продолжать нести в игре тренерскую установку.

— Когда Вы начинали играть в «Спартаке» в 1977 году, у Вас были свои кумиры в этой команде?

— Боюсь, я разочарую болельщиков (смеется), мой футбольный кумир — не из «Спартака». А на кого ровняться, конечно, было, и это необязательно был нападающий. Мне всегда нравился спартаковский дух, это могу сказать точно, причем в любом поколении.

— Вы уже упоминали Старостина. Наверное, имеет смысл вспомнить и выдающихся тренеров «Спартака»?

— Конечно, Никита Павлович Симонян, Константин Иванович Бесков, Олег Иванович Романцев… Назовите мне еще один клуб в нашей стране, где было столько выдающихся специалистов. С этими фамилиями связаны определенные этапы в жизни «Спартака». К примеру, Олег Иванович, думаю, вообще все рекорды побил.

Вспомните — ведь это были 90-е годы, тяжелое время, но сколько радости «Спартак» доставлял людям своей игрой! Команда была чуть ли не единственным прекрасным, что было в те годы.

— Как для тренера, так и для игрока какие самые памятные игры для вас в «Спартаке»?

— Если как игрока, то это, конечно, 1979 год — игры с киевским «Динамо». Эти матчи были самыми интересными, на каком бы месте команды не находились, ажиотаж был запредельный. Это всегда был поединок тренерских идей. Ну и, когда в 79-м мы одержали победу в Киеве, Николай Петрович нам сказал: «Кто побеждает в Киеве — тот становится чемпионом…», так оно и случилось.

Что касается тренерских побед — разумеется, 1996 год. Не думаю, что имеет смысл выдергивать конкретную игру с того чемпионата. Любой матч, где добываются 3 очка, для тренера очень важен.