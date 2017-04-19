«Спартак» не в форме, или почему футбольные клубы не соблюдают традиции
В воскресенье «Спартак» в, возможно, самом главном матче сезона обыграл «Зенит» (2:1).
В воскресенье «Спартак» в, возможно, самом главном матче сезона обыграл «Зенит» (2:1) и только чудо может помешать ему завоевать золотые медали после 16-летнего перерыва. Оставим чисто спортивную сторону, сейчас не о ней. Сейчас хотелось бы поговорить о другом — о традициях.
Хорошо ли это — следовать многолетним традициям? На мой взгляд, очень хорошо, просто здорово. Итак, о чем речь? Игра «Спартака» радует, результаты еще больше, но игровая форма, в буквальном смысле слова, не очень. Объясню.
У «Спартака» на протяжении нескольких десятилетий были два комплекта формы: красные майки — белые трусы, либо белые майки — белые трусы. Кстати, во всем белом в советские времена команда играли не часто. Потому «Спартак» и называют
С «Зенитом» спартаковцы играли во всем красном, цвет гетр не будем учитывать. Когда они впервые вышли на поле в таких цветах, я, честно говоря, не знаю, но ясно одно — это случилось уже в российской истории. И как теперь называть самый популярный футбольный клуб страны —
СИНИЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, ЧЕРНЫЕ
А теперь — краткий экскурс в историю формы, для этого воспользуемся помощью сайта Spartakfanat.ru.
«Традиционные клубные цвета московского “Спартака” —
До Великой Отечественной войны в самом начале создания клуба, когда команда называлась «Пищевик», у нее были
«Однако с 1957 года и до конца советской эпохи команда выступала в традиционных
Первый случай — курьезный.
28 ноября 1984 года «Спартак» играл в Тбилиси матч 1/8 финала Кубка УЕФА против «Кельна». Обе команды привезли по одному комплекту формы в красных тонах. Преимущество выбора формы отдается гостям, поэтому спартаковцам в срочном порядке пришлось искать замену. Воспользовались формой тбилисского Динамо (белые футболки и синие трусы), а букву «Д» на груди пришлось залепить пластырем, поскольку игроки отказывались играть в форме принципиальных соперников. Матч закончился победой нашей команды со счетом 1:0.
Второй — веление времени?
5 октября 1988 года в Белфасте в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов спартаковцы вышли на матч против местного «Гленторана» в белых трусах и в «шахматной» футболке с
Вновь обратимся к сайту spartakfanat.ru. В российской истории в сезонах 1993 и 1994 годов у команды была дополнительная форма с
ТРАДИЦИИ И ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ
Что такое традиции? Это привычка поливать газон каждый день в течение 300 лет, поэтому он и получается таким идеальным. Это когда приходишь в
Но лет десять назад в футболе наступил век альтернативных форм. И все традиции полетели к черту. Помню, когда впервые увидел «Барсу» в
Все понимаем,
Славу «Спартака» ковали Игорь Нетто и Никита Симонян, Валерий Рейнгольд и Юрий Севидов, Галимзян Хусаинов и Геннадий Логофет, Евгений Ловчев и Николай Осянин, Вагиз Хидиятуллин и Юрий Гаврилов, Федор Черенков и Сергей Родионов. И выходили они на поле в красных футболках с белой полосой и белых трусах.
Хотелось бы, чтобы и сейчас, выполняя требования спонсоров, «Спартак» чаще вспоминал о традициях. Тем более, если удастся выиграть золото 16 лет спустя.
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