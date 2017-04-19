«Спартак» не в форме, или почему футбольные клубы не соблюдают традиции

КРАСНО-БЕЛЫЕ ИЛИ КРАСНО-КРАСНЫЕ?

В воскресенье «Спартак» в, возможно, самом главном матче сезона обыграл «Зенит» (2:1) и только чудо может помешать ему завоевать золотые медали после 16-летнего перерыва. Оставим чисто спортивную сторону, сейчас не о ней. Сейчас хотелось бы поговорить о другом — о традициях.

Хорошо ли это — следовать многолетним традициям? На мой взгляд, очень хорошо, просто здорово. Итак, о чем речь? Игра «Спартака» радует, результаты еще больше, но игровая форма, в буквальном смысле слова, не очень. Объясню.

У «Спартака» на протяжении нескольких десятилетий были два комплекта формы: красные майки — белые трусы, либо белые майки — белые трусы. Кстати, во всем белом в советские времена команда играли не часто. Потому «Спартак» и называют красно-белыми, по цветам основной формы. И ни у кого не возникает вопрос: красно-белые — это кто?

С «Зенитом» спартаковцы играли во всем красном, цвет гетр не будем учитывать. Когда они впервые вышли на поле в таких цветах, я, честно говоря, не знаю, но ясно одно — это случилось уже в российской истории. И как теперь называть самый популярный футбольный клуб страны — красно-красные? Никому подобное даже в голову не придет. Про черный, альтернативный комплект сейчас говорить не будем.

СИНИЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, ЧЕРНЫЕ

А теперь — краткий экскурс в историю формы, для этого воспользуемся помощью сайта Spartakfanat.ru.

«Традиционные клубные цвета московского “Спартака” — красно-белые. В форме с другими цветами спартаковцев представить довольно-таки сложно. Однако, другие цвета появлялись в клубной форме команды на протяжении всей её истории», открывающая цитата на данном сайте, посвященная истории формы. Первые два предложения специально выделил полужирным — они самые важные.

До Великой Отечественной войны в самом начале создания клуба, когда команда называлась «Пищевик», у нее были светло-голубые майки. После войны в качестве второй формы, основная была красно-белая, у «Спартака» появились синие футболки и даже зеленые.

«Однако с 1957 года и до конца советской эпохи команда выступала в традиционных красно-белых цветах». Вновь не могу удержаться от полужирного шрифта. Иногда играли во все белом (см. выше). Spartakfanat.ru напоминает, что лишь дважды спартаковцы сыграли в другой форме в еврокубковых матчах.

Первый случай — курьезный.

28 ноября 1984 года «Спартак» играл в Тбилиси матч 1/8 финала Кубка УЕФА против «Кельна». Обе команды привезли по одному комплекту формы в красных тонах. Преимущество выбора формы отдается гостям, поэтому спартаковцам в срочном порядке пришлось искать замену. Воспользовались формой тбилисского Динамо (белые футболки и синие трусы), а букву «Д» на груди пришлось залепить пластырем, поскольку игроки отказывались играть в форме принципиальных соперников. Матч закончился победой нашей команды со счетом 1:0.

Второй — веление времени?

5 октября 1988 года в Белфасте в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов спартаковцы вышли на матч против местного «Гленторана» в белых трусах и в «шахматной» футболке с черно-бордовыми квадратиками. Форма необычная. Почему в ней? Объяснения я не нашел, но думаю, это веяние времени — кто-то оседлал модную на тот период в европейском футболе тенденцию и заказал для команды такую форму. Вспомните Евро-88, там у многих команд были майки в шашечку. Кстати, матч в Белфасте завершился со счетом 1:1.

Вновь обратимся к сайту spartakfanat.ru. В российской истории в сезонах 1993 и 1994 годов у команды была дополнительная форма с красно-чёрным узором футболки. Помимо этого, в гостевых еврокубковых матчах «Спартак» несколько раз использовал форму с нетрадиционными цветами, поскольку «хозяйская» форма соперников совпадала с цветом формы красно-белых. А в гостевом матче с «Монако» в Лиге чемпионов (24.11.1993, поражение 1:4) «Спартак» вообще сыграл в синих футболах совершенно динамовского цвета.

ТРАДИЦИИ И ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ

Что такое традиции? Это привычка поливать газон каждый день в течение 300 лет, поэтому он и получается таким идеальным. Это когда приходишь в какой-нибудь европейский ресторан с многовековой историей и можешь быть уверенным, что съешь то же самое блюдо, которое здесь подавали средневековым рыцарям четыре века назад. Это тоже традиции. Некоторые это называют консерватизмом.

Но лет десять назад в футболе наступил век альтернативных форм. И все традиции полетели к черту. Помню, когда впервые увидел «Барсу» в ядовито-салатовых майках, глаз неприятно резануло. Но фанаты на «Камп Ноу» все это время размахивают огромными сине-гранатовыми флагами, салатовых что-то не видно. А как вам «Арсенал» в желтых майках или «Реал» в черных? Можно перечислять долго — почти все топ-клубы используют альтернативную форму.

Все понимаем, промо-комплект — требования спонсоров. Но сердце к такой форме не лежит. Хорошо на национальные команды пока не распространяется это правило. Разве приятно было бы смотреть на сборную России, к примеру, в желтых майках?

Славу «Спартака» ковали Игорь Нетто и Никита Симонян, Валерий Рейнгольд и Юрий Севидов, Галимзян Хусаинов и Геннадий Логофет, Евгений Ловчев и Николай Осянин, Вагиз Хидиятуллин и Юрий Гаврилов, Федор Черенков и Сергей Родионов. И выходили они на поле в красных футболках с белой полосой и белых трусах.

Хотелось бы, чтобы и сейчас, выполняя требования спонсоров, «Спартак» чаще вспоминал о традициях. Тем более, если удастся выиграть золото 16 лет спустя.