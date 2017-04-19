Егор Титов: Научу Глушакова праздновать

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«ТЕПЕРЬ СМЕЙТЕСЬ»

— Где смотрели игру против «Зенита»?

— Дома.

— Три слова, которыми готовы описать увиденное?

— Хватит и одного в данном случае. Кайф. Мне многие пишут в соцсетях, причем часто: «Вы такие-сякие, никудышные…». И из Питера друзья регулярно шлют не очень хорошие фразы. А тут раз — и настоящий кайф. 2:1, десять очков отрыва. Прекрасно! Теперь можете рассказывать, смеяться, улыбаться — что хотите. 2:1! Кайф!

— Критические послания адресованы лично вам? Или «Спартак» подкалывают?

— Пишут лично мне. Поначалу было больно, теперь шкура слегка задубела, к сердцу принимаю по-прежнему близко, но в ответ молчок, никому ни слова.

— Тем более был грустный опыт: ваш резкий ответ в твиттере одному из болельщиков полтора года назад разошелся по сети широким тиражом.

— Было такое. Поймите, когда пишут в лоб, какой ты растакой, хочется ответить. Но со временем начинаешь понимать: этого делать не надо. Да и «Спартак» ответил всем так, что добавить нечего.

— Что произошло в воскресенье: «Спартак» выиграл или «Зенит» проиграл?

— Скажу, чтобы снять все вопросы: «Спартак» сегодня самый сильный клуб России. Может, год или два тому назад были возможны иные трактовки. «Зенит», ЦСКА… Тогда еще возникали недосказанности. Но если сейчас глубоко уважаемый мной Серега Игнашевич, — даже Игнашевич! — говорит, что «Спартак» сильнее всех, понимаешь: так и есть на самом деле. Про остальных можно разное говорить, спорить, сравнивать. Но «Спартак» сегодня точно номер один.

— Что зацепило вас в минувшем матче с футбольной точки зрения? Расстановка? Тактика?

— Самое основное: видно, что есть команда. Причем видно сразу, безоговорочно. Ко-ман-да!

— Даже без двух основных форвардов?

— Даже без них. Говорю не только и не столько о чистом футболе, сколько о сплоченности и единении «Спартака».

— И все же об особенностях воскресной игры. «Спартак» мог сыграть в три защитника, учитывая заряженность «Зенита» на победу. Но сыграл в два.

— У Карреры есть помощник — Роман Пилипчук. Не сомневаюсь, он сделал глубокий анализ, в котором учел все проблемы и трудности — свои и чужие. Да, по защите могли быть вопросы, центральные защитники у «Спартака» комбинируются непредсказуемо. Но тренеры выставили Таски с Джикией — и, получается, угадали. А с группой атаки и так все ясно: сегодня она у «Спартака» намного сильней, чем у «Зенита». Как и сам «Спартак» сильней «Зенита».

ПРОМЕСУ НУЖНО ОСТАТЬСЯ

— За кого из тех, с кем вы работали, особенно приятно?

— Начну с того, что в команду пришел Фернандо, которого мы в свое время долго просматривали. И Глушаков стал играть намного сильнее. Вот как раз за Дениса я очень рад. Забивает, отдает, лидерствует. Да, есть Промес, Дзюба, Смолов. Но если спросите, кто сейчас сильнейший футболист в лиге, назову Глушакова. Стержень, от которого исходит постоянная угроза в атаке, при этом надежный в обороне.

— Дайте совет Промесу, оставаться или уезжать после сезона?

— Однозначно — оставаться. Скоро Лига чемпионов, куда уходить? Понятно, что «Спартак» будет в четвертой корзине, только и в этом свои плюсы: в соперниках окажутся «Бавария», «Барселона», «Реал» и им подобные. Прекрасный шанс проявить себя. А дальше вопрос к агенту Промеса и к самому Промесу: захочет ли уезжать? Думаю, нет.

— Ходили слухи, что Промеса переподпишут до 2020 года с отступными в 35 миллионов евро. За такую сумму из России уехать сложно. Как сохранить мотивацию?

Цитата — Агенты могут убедить футболиста в чем угодно. Но я очень хочу, чтобы Промес понял: «Спартак» с его болельщиками — особая каста, это страна в стране.

Если поймет уникальность клуба, за который играет, — останется. Таких в России больше нет. «Спартак» — это всё.

— Каррера, по-вашему, понял, что «Спартак» — это всё"?

— Нужно у него спрашивать. Но он давно в России. И в клубном музее точно побывал. Наверняка ощутил, на какую планету попал. Пишут, что его хочет «Ювентус». Можно воспринимать всяко, даже с улыбкой, но я искренне желаю Каррере, чтобы у него получилось именно в «Спартаке».

— «Спартак» хорош, но вряд ли идеален — есть слабые места. Чего не нужно делать, чтобы не расплескать драйв, не утратить лидерство?

— Сейчас будет много эмоций. Но давайте подождем: впереди «Ростов», ЦСКА, «Томь», с которой, думаю, возможны проблемы. Отрыв велик, но загадывать категорически не хочу. Потихоньку двигаемся дальше. Через три тура будет почти все ясно. И дай бог, чтобы это была именно та ясность, о которой я пока на всякий случай говорю с осторожностью.

— В последних турах «Спартак» играл с открытыми или с открывшимися по ходу матча командами. Впереди «Ростов». Тот не раскроется даже под дулом пистолета. Испытание?

— Будет интересно. Хотя атака у «Спартака» сильнее, попробую дать прогноз — 0:0. Снова 0:0 для «Ростова». И это будет на руку всем. Нам — точно, с учетом проблем у «Зенита» и ЦСКА.

В ЗАЩИТЕ ПРОБЛЕМЫ

— На спартаковских форумах наверняка обсуждают детали предстоящих чемпионских празднований. Как планирует отметить весьма возможное «золото» Егор Титов?

— Пока не думал. Но отмечу обязательно: все-таки не самое обычное дело — чемпионство «Спартака». Может, наберу Глушакову, мы живем недалеко — минут 10 ходьбы. Денис не раз говорил, что пришел в «Спартак» за чемпионством. Расскажу и покажу, как такое отмечается.

— У вас, шестикратного, опыт есть. Какое из чемпионств отметили шумней всего?

— Первое, конечно. Самое непонятное. «Чемпион? Ну и хорошо». А что это значит, осознания ноль. Второе, четвертое, пятое — уже чуть ли не привычка, вроде так и должно быть. Пока не настал период, заставивший ностальгически ценить те золотые годы.

— Тогда писали: «Приметы русской осени — опадают листья, хозяйки солят капусту, “Спартак” — чемпион».

— Помню!

— С Тихоновым общаетесь?

— Незадолго до разговора с вами переписывались с Андрюхой. С Андреем Валерьевичем.

— У него в ФНЛ тоже жарко. И место в «стыках» тихоновскому «Енисею» может нагреть как раз «Спартак-2».

— И это обсуждали. Был бы символичный сезон: «Спартак» — чемпион, Тихонов — в премьер-лиге. Гадать рано, но если такое случится, у Тихонова в РФПЛ все получится.

— «Спартаку» надо усиливаться после сезона?

— С учетом Лиги чемпионов — обязательно. Главная проблема налицо — центральные защитники. «Спартак» стал пропускать, причем помногу. А нужны футболисты, которые вселят уверенность: «Спартак» на 100 процентов не пропустит. Таких сейчас не вижу.

— Проблема в людях или в несыгранности?

— Именно в людях. Кутепова, Джикию, Таски, Маурисио, Боккетти потому и тасуют сегодня, как в калейдоскопе, что ни один вариант не гарантирует надежность.

— Кайф после «Зенита», переписка с Тихоновым… Кругом вас футбол, Егор Ильич! Тянет в него снова?

— Я сегодня человек зависимый. Если есть работа у Дмитрия Аленичева, наверное, будет и у Титова. Самостоятельно трудиться еще не могу, на лицензию А, надеюсь, сдам только в конце года. Тогда уже можно думать. А пока вот так. К тому же я больше практик: лучше покажу на поле, чем у доски с фишками. Поэтому подождем. Если получу работу, пусть она будет достойной.