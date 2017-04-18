Абаев перешел на правах аренды до конца сезона в «Краснодар»
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Московский «Локомотив» отдал голкипера Илью Абаева в аренду до конца сезона в «Краснодар», сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.
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Отмечается, что ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода.
В субботу голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк получил травму в гостевом матче 23-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (победа краснодарцев — 1:0).
В нынешнем сезоне Абаев сыграл два матча за «Локомотив».
После 23 туров «Краснодар» с 38 очками занимает четвертое место в чемпионате России, «Локомотив» с 34 баллами идет пятым.
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