Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29472128/
18 апреля 2017, 22:03 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Абаев перешел на правах аренды до конца сезона в «Краснодар»

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Московский «Локомотив» отдал голкипера Илью Абаева в аренду до конца сезона в «Краснодар», сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

Московский Локомотив отдал голкипера Илью Абаева в аренду до конца сезона в Краснодар сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода.

В субботу голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк получил травму в гостевом матче 23-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (победа краснодарцев — 1:0).

В нынешнем сезоне Абаев сыграл два матча за «Локомотив».

После 23 туров «Краснодар» с 38 очками занимает четвертое место в чемпионате России, «Локомотив» с 34 баллами идет пятым.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 3 новости  Все новости
18 апреля

Фигурист Ковтун не смог улететь со сборной на командный ЧМ из-за таксиста

Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на ОИ-2014, родила сына

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался