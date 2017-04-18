Александр Гутор: Сила «Оренбурга» в характере

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Вы находитесь без малого год в команде. Адаптировались ли вы к реалиям российского футбола, притом, что на вашей позиции большая конкуренция?

— Могу сказать, что год действительно пролетает незаметною. Первая часть сезона была наиболее насыщенной, потому что я имел постоянную игровую практику. Благодаря этому период прошел очень быстро.

Сейчас, конечно, гораздо сложнее. Но могу сказать, что здоровая конкуренция никому не мешает. Я делаю все, чтобы вернуться в основной состав, много работаю над собой и тренируюсь.

— Почему вы потеряли место основного вратаря?

— Предполагаю, что концовка сезона немного смазалась, и на сборах я выглядел не так убедительно.

— Главный тренер аналогичного мнения?

— Разговора со мной на эту тему не было. Но само появление в команде Миши Кержакова натолкнуло на эти мысли.

— А с Кержаковым у вас сложились отношения?

— У нас были замечательные отношения со всеми вратарями и до прихода Миши. Ну, а сейчас тем более, с Мишей общаюсь нормально, он отличный парень.

Цитата Нас 5 белорусов в коллективе и, конечно, мы больше всего времени проводим вместе

— «Оренбург» — довольно крепкий клуб, и даже большим соперникам бывает не просто с вами играть. В чем сила вашего коллектива?

— Любые команды, находящиеся внизу турнирной таблицы, как правило, берут очки в матчах за счет своего характера. Плюс само наше положение в турнирной таблице обязывает «Оренбург» биться в каждом матче и максимально добиваться результата.

— Методика тренировочного процесса здесь отличается от той, с которой вы играли в Белоруссии?

— Для Роберта Геннадьевича, прежде всего, важна дисциплина. Его установки выполняются беспрекословно. Игра нашей команды заточена больше на тактику. На тренировках внимание уделяется больше этой части, поэтому команда и выглядит добротно на поле. Тренировки проходят как с мячом, так и на выносливость, вне зависит от игрового цикла.

— С кем больше всех поддерживаете отношения в команде?

— Ну здесь понятно: нас 5 белорусов в коллективе и, конечно, мы больше всего времени проводим вместе. Но могу сказать, что и с другими ребятами также провожу немало времени.

— Вы играли в БАТЭ Виктора Гончаренко. Та команда сенсационно выступила в Лиге Чемпионов, победив «Баварию». Остались ли у вас связи с борисовским клубом?

— Конечно! У меня осталось там много друзей, которые играют до сих пор в клубе, и не только в «БАТЭ».

— Наверняка пересекаетесь с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко. Вам удалось сохранить с ним контакт?

— Мы часто пересекаемся в аэропорту. И я, и Виктор Михайлович довольно часто летаем домой. Особенно когда собирается национальная сборная Белоруссии. При встрече всегда тепло общаемся, никаких разногласий у нас нет.

— Вы смотрели воскресную игру «Спартака» с «Зенитом», как команда следит за играми лидеров? И, может, у кого-то есть определенные симпатии?

— Обязательно смотрим. Мы хотели, чтобы была сохранена интрига в чемпионате. Наш лагерь разделился: кто-то болел за «Спартак», кто-то — за «Зенит». Хотелось, чтобы эта гонка продолжалась, но получилось так, что вопрос о чемпионстве, на мой взгляд, уже снят.

— Какова, по-вашему, перспектива сборной Белоруссии по футболу? На какой стадии находится эта команда?

— Сейчас, мне кажется, идет смена поколений. Раньше в сборной были такие футболисты, как Глеб, Корниленко, Калачёв, Кутузов. Теперь им на смену приходят игроки примерно моего возраста. Будем надеяться на то, что наше поколение будет ничуть не хуже предыдущего.