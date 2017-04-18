Баскаков: В эпизоде с попаданием мяча в руку Комбарова нужно было дать пенальти

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Егоровым.

«Хочу поздравить Егорова. Человек настолько опытен и авторитетен, что даже придраться не к чему в плане контроля и управления игрой. Это была игра с дополнительными ассистентами, и момент с попаданием мяча в руку Комбарова был не на совести главного. Сельдюков сказал, что это он сигнализировал о продолжении игры. Надо было давать пенальти — без жёлтой карточки.

Что касается гола Дзюбы, то могло показаться, что игрок «Зенита» подыграл себе рукой. Однако там не было касания руки — совершенно легитимный гол. Скорее, надо говорить о том, как неграмотно расположился защитник «Спартака». Ни один футболист хозяев не апеллировал к арбитру, что о многом говорит. Первый гол «Спартака» также был чистым. Офсайда не было, и судьи всё правильно определили.

Неспортивное поведение Ивановича в стиле Верратти? Тогда Верратти никто не мешал, и он просто прыгнул головой. Бранислав же действовал рефлекторно, и надо было бы разбираться, если бы судьи в таком эпизоде дали свободный. Здесь трюка просто не было, и Саша правильно не среагировал. Когда Кришито и Промес повздорили у бровки, надо было или никому не давать карточку, или давать обоим. Упустили Доменико, — сказал Баскаков.