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18 апреля 2017, 20:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Баскаков: В эпизоде с попаданием мяча в руку Комбарова нужно было дать пенальти

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков в эфире программы «Свисток» прокомментировал судейство матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:1).

Московский Спартак со счетом 2:1 обыграл санкт-петербургский Зенит в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу.  Увеличить
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Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Егоровым.

«Хочу поздравить Егорова. Человек настолько опытен и авторитетен, что даже придраться не к чему в плане контроля и управления игрой. Это была игра с дополнительными ассистентами, и момент с попаданием мяча в руку Комбарова был не на совести главного. Сельдюков сказал, что это он сигнализировал о продолжении игры. Надо было давать пенальти — без жёлтой карточки.

Что касается гола Дзюбы, то могло показаться, что игрок «Зенита» подыграл себе рукой. Однако там не было касания руки — совершенно легитимный гол. Скорее, надо говорить о том, как неграмотно расположился защитник «Спартака». Ни один футболист хозяев не апеллировал к арбитру, что о многом говорит. Первый гол «Спартака» также был чистым. Офсайда не было, и судьи всё правильно определили.

Неспортивное поведение Ивановича в стиле Верратти? Тогда Верратти никто не мешал, и он просто прыгнул головой. Бранислав же действовал рефлекторно, и надо было бы разбираться, если бы судьи в таком эпизоде дали свободный. Здесь трюка просто не было, и Саша правильно не среагировал. Когда Кришито и Промес повздорили у бровки, надо было или никому не давать карточку, или давать обоим. Упустили Доменико, — сказал Баскаков.

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 45′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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