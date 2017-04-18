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18 апреля 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ахмедов: В Китае Халка любят намного больше, чем в России

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, ранее выступавший за «Краснодар», рассказал, как болельщики ведут себя в Китае и пользуется ли его партнёр Халк такой же популярностью, как во времена выступления в «Зените».

Полузащитник Шанхай СИПГ Одил Ахмедов ранее выступавший за Краснодар рассказал как болельщики ведут себя в Китае и пользуется ли его партнёр Халк такой же популярностью как во времена выступления в Зените. Увеличить
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«Болельщики тут вообще супер. Когда впервые приехал в город, меня в аэропорту с цветами встречали. Никогда такого не было! Видно, что люди искренне болеют за футбол. Выигрываешь, проигрываешь — им без разницы. Поддерживают в любой ситуации. Того же Халка тут любят намного больше, чем в России, это совершенно точно. Когда люди видят его, то начинают сходить с ума — кричат, визжат. Так происходит всюду, куда бы мы ни приехали. У нас на домашних матчах меньше 25−30 тыс. зрителей не бывает», — сказал Ахмедов в интервью еженедельнику «Футбол».

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