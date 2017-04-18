Ахмедов: В Китае Халка любят намного больше, чем в России

«Болельщики тут вообще супер. Когда впервые приехал в город, меня в аэропорту с цветами встречали. Никогда такого не было! Видно, что люди искренне болеют за футбол. Выигрываешь, проигрываешь — им без разницы. Поддерживают в любой ситуации. Того же Халка тут любят намного больше, чем в России, это совершенно точно. Когда люди видят его, то начинают сходить с ума — кричат, визжат. Так происходит всюду, куда бы мы ни приехали. У нас на домашних матчах меньше 25−30 тыс. зрителей не бывает», — сказал Ахмедов в интервью еженедельнику «Футбол».