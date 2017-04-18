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18 апреля 2017, 19:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФИФА поздравила «Спартак» с 95-летием

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила московский «Спартак» с 95-летием в своем официальном аккаунте в Twitter.

Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила московский Спартак с 95-<span class=error>летием</span> в своем официальном аккаунте в Twitter. Увеличить
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Столичный клуб во вторник празднует свой 95-й день рождения. Предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) 18 апреля 1922 года провела свой первый футбольный матч.

«С днем рождения, “Спартак” Москва», — говорится в сообщении. Также к сообщению добавлена ссылка на видеосюжет о «Спартаке», снятый пресс-службой ФИФА в рамках журнала чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В сентябре 2014 года у «красно-белых» впервые в истории появился собственный домашний стадион, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира.

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