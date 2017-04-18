ФИФА поздравила «Спартак» с 95-летием

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Столичный клуб во вторник празднует свой 95-й день рождения. Предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) 18 апреля 1922 года провела свой первый футбольный матч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">??⚪️ Happy 95th birthday to Spartak Moscow!<br><br>Last year, <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup">@FIFAWorldCup</a> Magazine profiled the club<br><br>Watch?➡️ <a href="https://t.co/CszWmHofBL">https://t.co/CszWmHofBL</a> <a href="https://t.co/xTKBoHjO3f">pic.twitter.com/xTKBoHjO3f</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/854327600600285184">April 18, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«С днем рождения, “Спартак” Москва», — говорится в сообщении. Также к сообщению добавлена ссылка на видеосюжет о «Спартаке», снятый пресс-службой ФИФА в рамках журнала чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В сентябре 2014 года у «красно-белых» впервые в истории появился собственный домашний стадион, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира.