Полузащитник Иван Олейников подписал новый контракт с ЦСКА
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Полузащитник Иван Олейников заключил новое соглашение с футбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте московской команды.
Новый контракт подписан до окончания сезона-2019/20.
Олейников является выпускником ДЮСШ ЦСКА. В нынешнем сезоне он сыграл за молодежную команду армейцев 29 матчей и забил 4 гола, в том числе в ворота лондонского «Тоттенхэма» в матче Юношеской лиги УЕФА.
Все три зимних сбора 18-летний Олейников провел с основной командой ЦСКА и вместе с рядом других молодых игроков на постоянной основе тренируется под руководством главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.
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