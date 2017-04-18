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18 апреля 2017, 17:53 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Полузащитник Иван Олейников подписал новый контракт с ЦСКА

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Полузащитник Иван Олейников заключил новое соглашение с футбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте московской команды.

Новый контракт подписан до окончания сезона-2019/20.

Олейников является выпускником ДЮСШ ЦСКА. В нынешнем сезоне он сыграл за молодежную команду армейцев 29 матчей и забил 4 гола, в том числе в ворота лондонского «Тоттенхэма» в матче Юношеской лиги УЕФА.

Все три зимних сбора 18-летний Олейников провел с основной командой ЦСКА и вместе с рядом других молодых игроков на постоянной основе тренируется под руководством главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.

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