Полузащитник Иван Олейников подписал новый контракт с ЦСКА

Новый контракт подписан до окончания сезона-2019/20.

Олейников является выпускником ДЮСШ ЦСКА. В нынешнем сезоне он сыграл за молодежную команду армейцев 29 матчей и забил 4 гола, в том числе в ворота лондонского «Тоттенхэма» в матче Юношеской лиги УЕФА.

Все три зимних сбора 18-летний Олейников провел с основной командой ЦСКА и вместе с рядом других молодых игроков на постоянной основе тренируется под руководством главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.