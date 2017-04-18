Каррера поздравил футбольный клуб «Спартак» с юбилеем
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного «Спартака» итальянец Массимо Каррера поздравил клуб с 95-летием. Поздравления прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».
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18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (или просто МКС), стоявший у истоков футбольного клуба «Спартак».
«С днем рождения, “Спартак”, — сказал Каррера. — Сегодня очень важный день для клуба. Хочу поздравить руководство, ветеранов и игроков, которые позволили “Спартаку” стать великой командой с богатой историей и традициями. “Спартак” можно назвать одной из самых важных команд России».
«Мне рассказывали, что “Спартак” — русский “Ювентус”, — добавил Каррера. — Я знаю, что болельщики “Спартака” всегда тепло поддерживают команду. Хочу их поблагодарить за то, что они являются двенадцатым игроком на поле. Сегодня мы поздравим “Спартак”, а празднования отложим до конца сезона».
«Спартак» после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» — на 11.
Каррера возглавил «Спартак» по ходу нынешнего сезона, сменив на посту Дмитрия Аленичева.
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