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18 апреля 2017, 17:36 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера поздравил футбольный клуб «Спартак» с юбилеем

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного «Спартака» итальянец Массимо Каррера поздравил клуб с 95-летием. Поздравления прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

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18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (или просто МКС), стоявший у истоков футбольного клуба «Спартак».

«С днем рождения, “Спартак”, — сказал Каррера. — Сегодня очень важный день для клуба. Хочу поздравить руководство, ветеранов и игроков, которые позволили “Спартаку” стать великой командой с богатой историей и традициями. “Спартак” можно назвать одной из самых важных команд России».

«Мне рассказывали, что “Спартак” — русский “Ювентус”, — добавил Каррера. — Я знаю, что болельщики “Спартака” всегда тепло поддерживают команду. Хочу их поблагодарить за то, что они являются двенадцатым игроком на поле. Сегодня мы поздравим “Спартак”, а празднования отложим до конца сезона».

«Спартак» после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» — на 11.

Каррера возглавил «Спартак» по ходу нынешнего сезона, сменив на посту Дмитрия Аленичева.

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Дзофф: Каррера сделал правильный выбор, начав самостоятельную карьеру

Дзофф: Каррера сделал правильный выбор, начав самостоятельную карьеру

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» итальянец Массимо Каррера сделал правильный выбор, начав самостоятельную карьеру, а не поехав с Антонио Конте в английский «Челси». Об этом ТАСС рассказал знаменитый в прошлом итальянский вратарь Дино Дзофф.
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