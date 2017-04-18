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18 апреля 2017, 16:57 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Зенит» ищет центрального нападающего

Петербургский футбольный клуб «Зенит» находится в поиске центрального нападающего. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов, игрока приобретут в ближайшее трансферное окно. По словам источника агентства, список кандидатов достаточно широкий — около 30 футболистов, включая четверых россиян.

Также отмечается, что игрока приобретут в дополнение к имеющемуся составу.

Как уточняет агентство, клуб определится с кандидатурой нападающего после принятия решения о будущем главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

Зенит
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