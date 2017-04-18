Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода обслужит матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и московским «Спартаком». Об этом сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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Его ассистентами будут Владислав Назаров и Илья Елеференко, резервным арбитром — Кирилл Левников.
На матче «Уфа» — ЦСКА будет работать Владислав Безбородов, «Зенит» и «Урал» рассудит Алексей Еськов, «Терек» и «Анжи» — Роман Галимов, «Локомотив» и «Амкар» — Сергей Иванов, «Крылья Советов» и «Рубин» — Владимир Москалев, «Томь» и «Оренбург» — Сергей Карасев, «Краснодар» и «Арсенал» — Алексей Матюнин.
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