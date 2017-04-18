Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29468990/
18 апреля 2017, 17:08 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода обслужит матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Вилков рассудит Ростов и Спартак в матче чемпионата России по футболу - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его ассистентами будут Владислав Назаров и Илья Елеференко, резервным арбитром — Кирилл Левников.

На матче «Уфа» — ЦСКА будет работать Владислав Безбородов, «Зенит» и «Урал» рассудит Алексей Еськов, «Терек» и «Анжи» — Роман Галимов, «Локомотив» и «Амкар» — Сергей Иванов, «Крылья Советов» и «Рубин» — Владимир Москалев, «Томь» и «Оренбург» — Сергей Карасев, «Краснодар» и «Арсенал» — Алексей Матюнин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

СМИ: «Зенит» ищет центрального нападающего

СМИ: «Зенит» ищет центрального нападающего

Петербургский футбольный клуб «Зенит» находится в поиске центрального нападающего. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.
Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Источник: гимнаста Аблязина допросили как свидетеля по делу о допинге в легкой атлетике

Третьяк: ФХР сделает все для повышения уровня судейства в стране

Хамитов: модернизации требует не только "Салават Юлаев", но и вся система хоккея Башкирии