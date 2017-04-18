Футболист «Оренбурга» Георгий Габулов рискует не сыграть в текущем сезоне из-за травм
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Повторная операция и небольшие повреждения могут не позволить футболисту «Оренбурга» Георгию Габулову сыграть в текущем сезоне. Ситуацию ТАСС прокомментировал сам 28-летний полузащитник и президент клуба Василий Столыпин.
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Габулов подписал контракт с клубом в августе, однако не провел на поле ни одной минуты в первой части сезона. В середине декабря брат полузащитника вратарь Владимир Габулов в интервью ТАСС рассказал, что летом Георгий перенес стандартную операцию по удалению мениска, однако уже восстановился и должен приступить к тренировкам в зимний перерыв. Тем не менее, Габулов до сих пор не принимает участие ни в тренировках общей группы, ни в играх команды.
«Зимой мне пришлось сделать повторную операцию на мениске,
На вопрос, надеется ли он сыграть в текущем сезоне, собеседник ТАСС ответил: «Я бы с радостью как можно быстрее вернулся в общую группу, если бы это зависело от меня. Но, наверное, это “побыстрее”
По словам Столыпина, Габулов не сыграет в текущем сезоне. «Мне сложно объяснить медицинские тонкости, но, думаю, в этом сезоне он не сыграет. Его контракт рассчитан до конца сезона, позже рассмотрим, будем ли мы продлевать отношения», — прокомментировал ситуацию он.
Ранее Габулов выступал за «Аланию», «Анжи», «Крылья Советов», «Ростов» и московский «Локомотив».
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