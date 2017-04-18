«Спартак» оформит чемпионство на стадионе ЦСКА? Расклад на финиш

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В этом сезоне чемпионская интрига может умереть задолго до заключительного тура: разогнавшийся (хотя, возможно, еще только разгоняющийся) «Спартак» оторвался от ЦСКА и «Зенита» на 10 и 11 очков соответственно. Еще никогда в истории чемпионата России лидер не имел такую фору после 23-го тура.

«Спартаку» осталось набрать всего 11 очков (при условии трех побед — чтобы при возможном равенстве очков быть выше по дополнительному показателю; вероятно, это и не потребуется — зависит от матча с ЦСКА). В этом случае армейцы не смогут обойти красно-белых, даже если выиграют все оставшиеся матчи.

Регламент, пункт 17.3.

В случае равенства очков у двух и более команд места в таблице чемпионата определяются:

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

Впрочем, равенство очков маловероятно. Скорее всего, «Спартак» оформит чемпионство намного раньше 30-го тура. Но когда?

Теоретически это может произойти уже в 25-м туре. Если «Спартак» обыграет «Ростов» в гостях и «Урал» дома, ЦСКА в двух матчах («Уфа» в гостях, «Локомотив» дома) наберет не больше одного очка, а «Зенит» («Урал» дома, «Оренбург» в гостях) — не больше двух, то он — чемпион.

Это, конечно, фантастический сценарий. У ЦСКА-то календарь действительно непростой. Но «Зенит» в матче-открытии нового стадиона и с аутсайдером наверняка наберет больше двух очков. Несмотря на все ненастья, обрушившиеся на него этой весной.

Цитата Более вероятный сценарий — оформление чемпионства в 26-м туре. В дерби с ЦСКА. Страшно себе представить, что будет твориться в столице и окрестностях. Но еще страшнее — душевные страдания армейских болельщиков….

Ну ладно, оставим лирику. Расклад такой: «Спартак» выигрывает три матча, включая дерби с ЦСКА, а «Зенит» хотя бы в одном матче из трех теряет очки. В этом случае «Спартак» наберет 63 очка, а ЦСКА и «Зенит» — не больше 50. Плюс 13. А в оставшихся четырех турах будут разыграны только 12 очков.

Нынешний «Спартак», безусловно, может взять 9 очков в ближайших трех матчах. «Ростов» провалился в функциональную яму и сейчас не тот, что был осенью или в феврале. «Урал» весной идет лучше всех, но посмотрите, кого он обыграл — «Томь», «Оренбург», «Анжи», «Рубин», «Амкар». А ЦСКА в этом сезоне уже лежал на лопатках в дерби.

В случае осечки красно-белых в одном из трех матчей все решится, скорее всего, в 27-м туре. «Спартак» дома примет «Томь». И после этого матча ему надо иметь +9 от ближайшего преследователя.

Календарь «Спартака»: «Ростов» (г), «Урал» (д), ЦСКА (г), «Томь» (д), «Амкар» (г), «Терек» (д), «Арсенал» (г).

Календарь ЦСКА: «Уфа» (г), «Локомотив» (д), «Спартак» (д), «Амкар» (г), «Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Анжи» (д).

Календарь «Зенита»: «Урал» (д), «Оренбург» (г), «Томь» (г), «Терек» (д), «Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г).