Президент ФК «Оренбург»: Сроки восстановления Кержакова прогнозировать сложно
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сроки восстановления вратаря футбольного клуба «Оребурга» Михаила Кержакова от травмы колена сложно спрогнозировать. Об этом ТАСС заявил президент клуба Василий Столыпин.
В воскресенье после матча 23-го тура чемпионата страны с «Тереком» (2:1) главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов сообщил, что Кержаков пропустил встречу
«Пока он травмирован, у него колено. Сейчас сложно сказать, примет ли он участие даже в ближайшей игре, потому что никто не знает, как долго будет заживать травма», — прокомментировал ситуацию Столыпин.
Кержаков перешел в «Оренбург» из «Зенита» в зимний перерыв на правах аренды до конца сезона. Он провел без замен пять игр «Оренбурга» в чемпионате, в которых пропустил шесть мячей.
Главные тренеры
|Роберт Евдокимов
|Рашид Рахимов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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