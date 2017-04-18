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18 апреля 2017, 15:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Президент ФК «Оренбург»: Сроки восстановления Кержакова прогнозировать сложно

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сроки восстановления вратаря футбольного клуба «Оребурга» Михаила Кержакова от травмы колена сложно спрогнозировать. Об этом ТАСС заявил президент клуба Василий Столыпин.

В воскресенье после матча 23-го тура чемпионата страны с «Тереком» (2:1) главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов сообщил, что Кержаков пропустил встречу из-за травмы. Специалист отметил, что 30-летний голкипер пройдет обследование в ближайшие дни.

«Пока он травмирован, у него колено. Сейчас сложно сказать, примет ли он участие даже в ближайшей игре, потому что никто не знает, как долго будет заживать травма», — прокомментировал ситуацию Столыпин.

Кержаков перешел в «Оренбург» из «Зенита» в зимний перерыв на правах аренды до конца сезона. Он провел без замен пять игр «Оренбурга» в чемпионате, в которых пропустил шесть мячей.

16.04.2017 12:30 Зрители 5123 основной раунд: 23-й тур Газовик
Оренбург 2:1 Терек
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Рашид Рахимов
Голы
27′ Денис Попович (Б. Георгиев) 32
89′ Заурбек Плиев 5
10 Георге Грозав (Д. Кузяев, Н. Дьембер) 73′
Составы
Дмитрий Абакумов 33
Михаил Сиваков 3
Владимир Полуяхтов 2
Андрей Малых 12
Адессойе Ойеволе (к) 58
Владимир Парняков 9
Благое Георгиев 40
Вадим Афонин 29
80′ Максим Григорьев 48
Станислав Драгун 50
84′ Денис Попович 32
Павел Нехайчик 13
31′ 88′ Михал Дюриш 16
Элгуджа Лобжанидзе 45
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
5 Заурбек Плиев 79′
4 Вилькер Анхель 3′
15 Андрей Семенов
10 Георге Грозав
14 Далер Кузяев
3 Норберт Дьембер
95 Магомед Митришев 88′
77 Бернард Бериша
17 Аблай Мбенг 83′
18 Беким Балай
23 Факундо Пирис 64′
21 Одисе Роши
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
12 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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