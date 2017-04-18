Президент ФК «Оренбург»: Сроки восстановления Кержакова прогнозировать сложно

В воскресенье после матча 23-го тура чемпионата страны с «Тереком» (2:1) главный тренер оренбуржцев Роберт Евдокимов сообщил, что Кержаков пропустил встречу из-за травмы. Специалист отметил, что 30-летний голкипер пройдет обследование в ближайшие дни.

«Пока он травмирован, у него колено. Сейчас сложно сказать, примет ли он участие даже в ближайшей игре, потому что никто не знает, как долго будет заживать травма», — прокомментировал ситуацию Столыпин.

Кержаков перешел в «Оренбург» из «Зенита» в зимний перерыв на правах аренды до конца сезона. Он провел без замен пять игр «Оренбурга» в чемпионате, в которых пропустил шесть мячей.