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18 апреля 2017, 15:10 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Крылья Cоветов» примут решение о выкупе арендованных футболистов в июне

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Руководство самарского футбольного клуба «Крылья Советов» примет решение о возможном выкупе арендованных футболистов в июне, по окончании срока арендных соглашений, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Виталий Шашков.

В текущем сезоне на правах аренды за «Крылья Советов» выступают полузащитники Сергей Ткачев и Александр Зуев, а также нападающие Кристиан Паскуато и Джанни Бруно. Все арендные соглашения истекают в июне 2017 года.

«По поводу арендованных футболистов тренерский совет будет принимать решение по окончании их аренды в июне. Они вернутся в свои клубы, после чего руководством будет принято решение о покупке или новом арендном соглашении», — сказал Шашков по телефону в ответ на вопрос, начало ли руководство клуба переговоры о возможной покупке арендованных футболистов.

«Крылья Советов» после 23 туров занимают 13-е место в чемпионате России по футболу, набрав 20 баллов.

Крылья Советов
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