«Крылья Cоветов» примут решение о выкупе арендованных футболистов в июне

В текущем сезоне на правах аренды за «Крылья Советов» выступают полузащитники Сергей Ткачев и Александр Зуев, а также нападающие Кристиан Паскуато и Джанни Бруно. Все арендные соглашения истекают в июне 2017 года.

«По поводу арендованных футболистов тренерский совет будет принимать решение по окончании их аренды в июне. Они вернутся в свои клубы, после чего руководством будет принято решение о покупке или новом арендном соглашении», — сказал Шашков по телефону в ответ на вопрос, начало ли руководство клуба переговоры о возможной покупке арендованных футболистов.

«Крылья Советов» после 23 туров занимают 13-е место в чемпионате России по футболу, набрав 20 баллов.