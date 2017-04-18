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И отсылка к истории здесь не случайна. Сегодня московский футбольный клуб «Спартак» празднует день своего 95-летия. На официальном сайте даже появилось красивое видео, посвященное этой внушительной дате.

Однако, пока «Спартак» и его болельщики отмечают, на просторах интернета не утихают споры по поводу правомерности этой даты. Существует мнение, что «Спартаку» на самом деле не 95 лет. Многие уверены, что красно-белые должны праздновать 82-летие и не 18-го, а 19-го апреля. Почему? Разберемся.

Дебри истории.

Дело в том, что история российских футбольных клубов неразрывно связана с историей нашего государства. Согласитесь, сложно было отделить себя от истории страны, когда она за последние сто лет сменила два названия, три политических строя, от монархии перейдя к коммунизму, а потом встав на рельсы капитализма и демократии.

Спорт был заложником всех процессов, происходивших в обществе. На заре Советского Союза футбольные сообщества организовывались и реорганизовывались чуть ли не раз в год. Каждый раз на месте одного общества возникало другое. Вроде люди те же самые, а принцип организации и название — другие.

То же самое происходило и с московским «Спартаком». Изначально такой команды не существовало. В 1922 году не было ни Спартакиад, ни «Спартака»… Была только группа энтузиастов, которая захотела организовать футбольную команду. Соответствующее предложение внес Иван Артемьев. Датой основания «Московского кружка спорта» (МКС), как было решено назвать команду, стало 18 апреля. От этого дня и принято отсчитывать историю московского «Спартака».

Уже через год команда сменила свое название, потому что организация спортивных обществ в стране переходила на новую форму — по географическому признаку. Так как МКС базировался в районе Красной Пресни, команду так и назвали — «Красная Пресня».

В 1926 году российский спорт ждала очередная реорганизация. От географического положения решили отказаться. Отныне все спортивные клубы должны были распределяться по производственному принципу. То есть, команда должна была представлять фабрику, завод… Так уж вышло, что реорганизация совпала с назначением председателя Краснопресненского исполкома Николая Пашинцева председателем ЦК профсоюза пищевиков. Он взял полюбившуюся «Красную Пресню» под свое крыло. Клуб сменил собственника и название. Отныне команду именовали «Пищевики».

В 1931 году решением ВЦСПС профсоюз пищевиков был ликвидирован. «Пищевики» перешли под крыло Всекопромсовета. Команда вновь сменила собственника и название. Отныне в чемпионате участвовала «Промкооперация». Многие игроки покинули состав. В общем, от МКС и «Пищевиков» остались рожки да ножки. Но ножки были не простые. Сохранился основной костяк команды, включая легендарных братьев Старостиных.

Позже, в 1932 году, Старостины ушли в команду «Дукат», куда ранее сослали многих игроков «Пищевика». В «Промкооперации» не осталось практически никого из старых коллективов. Вернулись Старостины в родной клуб лишь в 1934 году.

«Спартак»: начало.

Еще через сезон — в 1935 году — команду ждала еще одна реорганизация. Председатель ЦК ВЛКСМ Александр Косарев захотел создать физкультурно-спортивное общество. Решено было воспользоваться командами «Промкооперации».

Цитата Название новому обществу придумывали на квартире у Старостиных. Предлагались такие варианты, как «Атака», «Звезда», «Сокол», «Стрела», «Феникс», «Штурм». Но случайный взгляд, упавший на книгу «Спартак», предопределил будущее.

Именно благодаря ему теперь возле стадиона «Открытие-Арена» в Москве стоит 24,5-метровая статуя гладиатора.

Датой основания этой команды является 19 апреля. Именно в этот день празднует свой день рождения спортивное общество «Спартак», в которое на протяжении долгих лет входила не только футбольный клуб, но и команды по другим видам спорта.

Однако только футбольный клуб предпочитает праздновать свои именины не по дате основания общества «Спартак», а по дате организации «Московского кружка спорта». Вот и получается путаница в датах.

А может им вообще 133 года?

Однако существует версия, согласно которой «Спартак» должен праздновать не 95-летие и не в апреле, а 134-летие — через месяц, 16 мая. Ведь именно 16 мая 1883 года было основано «Русское гимнастическое общество» — РГО.

Правда, изначально в футбол члены этого общества не играли. Они занимались множеством других видов спорта — в основном неигровых. Лишь в 1897 году впервые упоминается футбол и команда, имевшая отношения к РГО — «Сокол». Даже цвета у этой команды были красно-белыми. Символом был — сокол. Все это было заимствовано у националистического и панславянского Сокольского движения, основанного в Праге.

Именно на основе этого общества были созданы не только футбольная, но и команда «Сокол» по игре в хоккей с мячом, в которой выступали Николай и Александр Старостины. Существует версия, что именно футбольная команда «Сокол» в 1922 году была переименована в «Московский кружок спорта».