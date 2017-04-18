Луческу зовут в ад

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Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу может сменить место работы и переехать в турецкий Стамбул. Местный «Галатасарай», на стадионе которого «Али Сами Йен» красуется знаменитая надпись «Добро пожаловать в ад», заинтересован в услугах румына. По сообщениям Fotospor, клуб намерен предложить румынскому специалисту должность генерального директора.

Издание утверждает, что Луческу приглашал президента клуба Дуршуна Узбека в Санкт-Петербург на переговоры.

Наставник «Зенита» выразил желание продолжить карьеру в качестве генерального директора и отвечать за трансферную политику «Галатасарая», а на пост наставника команды предлагает своего сына Рэзвана.

Луческу предлагает построить систему, подобную той, что он использовал в донецком «Шахтере», куда он приглашал молодых талантливых футболистов преимущественно из Южной Америки, а затем продавал их за большие деньги, тем самым принося клубу внушительную прибыль.

Слухи о переговорах с «Галатасараем» возникли после неудачного сезона, который проводит «Зенит», как в национальном чемпионате, так и в еврокубках. Богатейший клуб России занимает третье место в таблице РФПЛ и лишь чисто теоретически сохраняет шансы на чемпионство, уступая лидеру «Спартаку» за семь игр до конца турнира 11 очков. Питерцы продолжают бороться за попадание в Лигу чемпионов с московским ЦСКА, от которого они отстают на одно очко.

В Лиге Европы сине-бело-голубые уступили по сумме двух матчей бельгийскому «Андерлехту».

В последнее время на румынского специалиста обрушился град критических стрел из-за отсутствия удовлетворительных результатов и не совсем удачную трансферную политику. В частности, пока не оправдывает надежд зимнее приобретение клуба сербский экс-защитник «Челси» Бранислав Иванович, перешедший в петербургский клуб на правах свободного агента.

Официально «Зенит» не делал никаких заявлений относительно работы Луческу в клубе, но еще на зимних сборах тренер испытал не себе критику, исходящую изнутри команды.

Последний конфликт разразился между Луческу и Олегом Шатовым, которого наставник долгое время не ставил в основу.

Шатов публично выражал свое недовольство, что обнажило обстановку внутри коллектива для широкой публики. Мнения футбольных экспертов страны разделились. Кто-то поддерживает 71-летнего специалиста и предлагает дать ему время, чтобы выстроить систему как в «Шахтере». Оппоненты, в свою очередь, потеряли доверие к наставнику и не видят перспектив развития клуба под началом Луческу.

Во втором тайме гостевого матча с московским «Спартаком» румын все-таки выпустил на замену Шатова уже на 46-й минуте. Российский полузащитник заметно усилил игру команды, что дало повод вновь заговорить о предвзятом отношении тренера к игроку. Тем не менее постоянные слухи вокруг персоны Луческу пока ничем не подтверждены, и он остается у руля команды.

Румынский специалист добился значительных успехов за свою тренерскую карьеру и хорошо знаком с турецким чемпионатом, где проработал в течение четырех лет — с 2000 по 2002 годы Луческу тренировал «Галатасарай», а с 2002 по 2004-й — «Бешикташ».

В свой первый же год работы в «Галатасарае» он выиграл Суперкубок УЕФА и довел команду до ¼ финала Лиги чемпионов.

Большую часть своей тренерской карьеры Луческу провел в донецком «Шахтере» — с 2004 по 2016 годы. Под его руководством клуб восемь раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Украины и семь раз — Суперкубок.

Наибольший успех пришел к «Шахтеру» в сезоне 2008/09, когда команда стала обладателем Кубка УЕФА.

Луческу отметился своей селекционной работой в украинском клубе. Именно в «Шахтере» получили известность Генрих Мхитарян, играющий ныне под руководством Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед», бразилец Виллиан, выступающий в «Челси», а также Дуглас Коста — ныне футболист мюнхенской «Баварии». Румынский тренер смог серьезно заработать на трансферах, выгодно продав не только вышеназванных футболистов, но также целый ряд бразильцев: Алекса Тейшеру за €50 млн в китайский клуб «Джиансу Сунин», Фернандиньо за £34 млн в «Манчестер Сити» и Луиса Адриано за €8 млн в «Милан».

Мхитарян и Виллиан были проданы за €25 млн и €35 млн соответственно. За Косту «Бавария» заплатила €30 млн отступных.

Сын Луческу, Рэзван, тренирует греческий клуб «Шкода Ксанти», который под его руководством впервые в своей истории дошел до финала Кубка страны в 2015 году.