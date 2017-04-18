Луческу зовут в ад
Турецкий «Галатасарай» намерен предложить главному тренеру
cанкт-петербургского «Зенита» Мирче Луческу должность генерального директора клуба с расширенными полномочиями по селекционной работе. Его сыну Рэзвану клуб готов сделать предложение занять пост главного тренера команды.
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Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу может сменить место работы и переехать в турецкий Стамбул. Местный «Галатасарай», на стадионе которого «Али Сами Йен» красуется знаменитая надпись «Добро пожаловать в ад», заинтересован в услугах румына. По сообщениям Fotospor, клуб намерен предложить румынскому специалисту должность генерального директора.
Издание утверждает, что Луческу приглашал президента клуба Дуршуна Узбека в
Наставник «Зенита» выразил желание продолжить карьеру в качестве генерального директора и отвечать за трансферную политику «Галатасарая», а на пост наставника команды предлагает своего сына Рэзвана.
Луческу предлагает построить систему, подобную той, что он использовал в донецком «Шахтере», куда он приглашал молодых талантливых футболистов преимущественно из Южной Америки, а затем продавал их за большие деньги, тем самым принося клубу внушительную прибыль.
Слухи о переговорах с «Галатасараем» возникли после неудачного сезона, который проводит «Зенит», как в национальном чемпионате, так и в еврокубках. Богатейший клуб России занимает третье место в таблице РФПЛ и лишь чисто теоретически сохраняет шансы на чемпионство, уступая лидеру «Спартаку» за семь игр до конца турнира 11 очков. Питерцы продолжают бороться за попадание в Лигу чемпионов с московским ЦСКА, от которого они отстают на одно очко.
В Лиге Европы
В последнее время на румынского специалиста обрушился град критических стрел
Официально «Зенит» не делал никаких заявлений относительно работы Луческу в клубе, но еще на зимних сборах тренер испытал не себе критику, исходящую изнутри команды.
Последний конфликт разразился между Луческу и Олегом Шатовым, которого наставник долгое время не ставил в основу.
Шатов публично выражал свое недовольство, что обнажило обстановку внутри коллектива для широкой публики. Мнения футбольных экспертов страны разделились.
Во втором тайме гостевого матча с московским «Спартаком» румын
Румынский специалист добился значительных успехов за свою тренерскую карьеру и хорошо знаком с турецким чемпионатом, где проработал в течение четырех лет — с 2000 по 2002 годы Луческу тренировал «Галатасарай», а с 2002 по 2004-й — «Бешикташ».
В свой первый же год работы в «Галатасарае» он выиграл Суперкубок УЕФА и довел команду до ¼ финала Лиги чемпионов.
Большую часть своей тренерской карьеры Луческу провел в донецком «Шахтере» — с 2004 по 2016 годы. Под его руководством клуб восемь раз становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Украины и семь раз — Суперкубок.
Наибольший успех пришел к «Шахтеру» в сезоне 2008/09, когда команда стала обладателем Кубка УЕФА.
Луческу отметился своей селекционной работой в украинском клубе. Именно в «Шахтере» получили известность Генрих Мхитарян, играющий ныне под руководством Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед», бразилец Виллиан, выступающий в «Челси», а также Дуглас Коста — ныне футболист мюнхенской «Баварии». Румынский тренер смог серьезно заработать на трансферах, выгодно продав не только вышеназванных футболистов, но также целый ряд бразильцев: Алекса Тейшеру за €50 млн в китайский клуб «Джиансу Сунин», Фернандиньо за £34 млн в «Манчестер Сити» и Луиса Адриано за €8 млн в «Милан».
Мхитарян и Виллиан были проданы за €25 млн и €35 млн соответственно. За Косту «Бавария» заплатила €30 млн отступных.
Сын Луческу, Рэзван, тренирует греческий клуб «Шкода Ксанти», который под его руководством впервые в своей истории дошел до финала Кубка страны в 2015 году.
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