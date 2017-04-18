Газизов: Футболист «Уфы» Игбун готовится к игре с ЦСКА в общей группе

Игбун получил повреждение в матче с самарскими «Крыльями Советов» 11 марта и с тех пор не играл за уфимцев. Ранее в общую группу вернулись травмированные Денис Тумасян и Исламнур Абдулавов. Матч 24-го тура чемпионата страны «Уфа» — ЦСКА состоится 21 апреля.

«Мы готовимся в нормальном режиме, — сказал Газизов по телефону. — Те ребята, что были “сломаны”, вернулись в общую группу. Сейчас вот Игбун тренируется. Мы не думаем о еврокубках, все мысли только о предстоящей игре. Сыграть против действующего чемпиона престижно, а между нашими клубами есть определенная связь. (Нынешний главный тренер ЦСКА) Виктор Михайлович (Ганчаренко) знает “Уфу” от и до. Интересно будет посмотреть за его противостоянием с Сергеем Семаком. Постараемся порадовать своих болельщиков».

После 23 туров чемпионата ЦСКА идет вторым с 44 очками, «Уфа» занимает седьмое место, имея 33 очка.