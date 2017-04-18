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18 апреля 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Газизов: Футболист «Уфы» Игбун готовится к игре с ЦСКА в общей группе

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Нигерийский футболист «Уфы» Сильвестр Игбун готовится к матчу чемпионата России против московского ЦСКА в общей группе, заявил агентству «Р-Спорт» гендиректор уфимцев Шамиль Газизов.

Игбун получил повреждение в матче с самарскими «Крыльями Советов» 11 марта и с тех пор не играл за уфимцев. Ранее в общую группу вернулись травмированные Денис Тумасян и Исламнур Абдулавов. Матч 24-го тура чемпионата страны «Уфа» — ЦСКА состоится 21 апреля.

«Мы готовимся в нормальном режиме, — сказал Газизов по телефону. — Те ребята, что были “сломаны”, вернулись в общую группу. Сейчас вот Игбун тренируется. Мы не думаем о еврокубках, все мысли только о предстоящей игре. Сыграть против действующего чемпиона престижно, а между нашими клубами есть определенная связь. (Нынешний главный тренер ЦСКА) Виктор Михайлович (Ганчаренко) знает “Уфу” от и до. Интересно будет посмотреть за его противостоянием с Сергеем Семаком. Постараемся порадовать своих болельщиков».

После 23 туров чемпионата ЦСКА идет вторым с 44 очками, «Уфа» занимает седьмое место, имея 33 очка.

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Уфа» пока не видит ничего страшного в вызове футболиста команды Ондржея Ванека в чешский суд по делу о торговле наркотиками, по которому игрок проходит в качестве свидетеля. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
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