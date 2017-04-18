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18 апреля 2017, 14:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Газизов: «Уфа» спокойно относится к вызову Ванека в суд по делу о торговле наркотиками

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Уфа» пока не видит ничего страшного в вызове футболиста команды Ондржея Ванека в чешский суд по делу о торговле наркотиками, по которому игрок проходит в качестве свидетеля. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Во вторник чешская радиостанция Radiozurnal сообщила, что Ванек вызван в суд в качестве свидетеля по делу, в котором в качестве обвиняемого выступает чешский наркодилер Витезслав Мейснер. Как утверждает источник, следствие располагает информацией, что Ванек весной 2016 года приобрел у подсудимого таблетки экстази.

«Мне только сегодня об этом сообщили, для меня это новость, как и для всех. Ванек находится у нас, и я никогда ничего такого за ним не наблюдал. Поэтому сложно что-то комментировать. сейчас. Я его знаю как дисциплинированного спортсмена», — прокомментировал ситуацию Газизов.

«Я спокоен. Если есть основания вызвать допросить, у него, наверное, будет время, когда закончится чемпионат и он поедет домой. А как это может быть во время чемпионата? Он на работе находится, он же не подозреваемый», — продолжил он.

«Это игрок нашей команды, у него действующий контракт, я вижу, что он тренируется, что он режимный парень. Будем ждать, что решат в Чехии. А то кто-то там написал, что-то сказал. Пока все непонятно», — заключил Газизов.

Ванек перешел в «Уфу» летом 2016 года, подписав соглашение на четыре года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в различных турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей. В 2015 году Ванек стал фигурантом дела, связанного с бывшим тогда его одноклубником по «Виктории» (Плзень) Давидом Лимберским. Игроки стали участниками ДТП, позднее выяснилось, что Лимберский, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения. Ванек был оштрафован клубом.

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СМИ: Футболист «Уфы» Ванек подозревается в покупке наркотиков в Чехии

СМИ: Футболист «Уфы» Ванек подозревается в покупке наркотиков в Чехии

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Уфа» Ондржей Ванек подозревается в покупке наркотических веществ во время выступления в чемпионате Чехии. Об этом сообщает радиостанция Radiozurnal.
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