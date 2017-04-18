СМИ: футболист "Уфы" Ванек подозревается в покупке наркотиков в Чехии

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Отмечается, что 26-летний игрок и его бывший партнер по чешской «Виктории» Ян Копиц вызваны в суд в качестве свидетелей. Основным обвиняемым по делу о торговле наркотиками является наркодилер Витезслав Мейснер. По версии следствия, в мае 2016 года Ванек участвовал в покупке некоторого количества наркотических веществ у Мейснера.

Ванек выступал за «Викторию» в 2014—2016 годах, перешел в «Уфу» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в различных турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.