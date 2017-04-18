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18 апреля 2017, 13:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Футболист «Уфы» Ванек подозревается в покупке наркотиков в Чехии

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Уфа» Ондржей Ванек подозревается в покупке наркотических веществ во время выступления в чемпионате Чехии. Об этом сообщает радиостанция Radiozurnal.

Полузащитник российского футбольного клуба Уфа Ондржей Ванек подозревается в покупке наркотических веществ во время выступления в чемпионате Чехии. Об этом сообщает радиостанция Radiozurnal. Увеличить
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Отмечается, что 26-летний игрок и его бывший партнер по чешской «Виктории» Ян Копиц вызваны в суд в качестве свидетелей. Основным обвиняемым по делу о торговле наркотиками является наркодилер Витезслав Мейснер. По версии следствия, в мае 2016 года Ванек участвовал в покупке некоторого количества наркотических веществ у Мейснера.

Ванек выступал за «Викторию» в 2014—2016 годах, перешел в «Уфу» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в различных турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

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