СМИ: Футболист «Уфы» Ванек подозревается в покупке наркотиков в Чехии
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Уфа» Ондржей Ванек подозревается в покупке наркотических веществ во время выступления в чемпионате Чехии. Об этом сообщает радиостанция Radiozurnal.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отмечается, что 26-летний игрок и его бывший партнер по чешской «Виктории» Ян Копиц вызваны в суд в качестве свидетелей. Основным обвиняемым по делу о торговле наркотиками является наркодилер Витезслав Мейснер. По версии следствия, в мае 2016 года Ванек участвовал в покупке некоторого количества наркотических веществ у Мейснера.
Ванек выступал за «Викторию» в 2014—2016 годах, перешел в «Уфу» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в различных турнирах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter