Черчесов: Этот год будет переломным для конкурентов «Спартака»

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«Как можно было увидеть в матче «Спартак» — «Зенит», в РФПЛ идёт рубка. Она будет и в следующей игре с «Ростовом», и через тур — во встрече с ЦСКА.

А что касается очкового отрыва, то, наверное, «Спартак» прибавил во всех компонентах. Перед сезоном пришёл центральный полузащитник, потом пришли Луис Адриано и Самедов. Они наращивали. Тот же «Зенит» или ЦСКА — ушли Муса, Халк, Витсель, Гарай. Наверное, не так просто эти потери компенсировать.