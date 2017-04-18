Черчесов: Этот год будет переломным для конкурентов «Спартака»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 23-го тура РФПЛ (2:1).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Как можно было увидеть в матче «Спартак» — «Зенит», в РФПЛ идёт рубка. Она будет и в следующей игре с «Ростовом», и через тур — во встрече с ЦСКА.
А что касается очкового отрыва, то, наверное, «Спартак» прибавил во всех компонентах. Перед сезоном пришёл центральный полузащитник, потом пришли Луис Адриано и Самедов. Они наращивали. Тот же «Зенит» или ЦСКА — ушли Муса, Халк, Витсель, Гарай. Наверное, не так просто эти потери компенсировать.
Насчёт «+17″ очков по сравнению с прошлым сезоном? “Спартак” планомерно шёл к этому. Здесь я могу только порадоваться за свою бывшую команду. А если говорить о конкурентах, то для них этот год будет переломным, и они будут делать
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter