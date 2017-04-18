«Галатасарай» хочет предложить Луческу должность генерального директора
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может перебраться в Турцию.
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«Галатасарай» хочет предложить Луческу должность генерального директора, информирует Fotospor.
Турецкий клуб хочет, чтобы среди прочего румынский специалист отвечал за трансферы, поскольку руководство «Галатасарая» высоко оценивает селекционную работу Луческу в «Шахтере», когда «горняки» недорого приобретали футболистов из Южной Америки и впоследствии выгодно их продавали.
Пока неизвестно, покинет ли Луческу «Зенит», но если это случится, «Галатасарай», согласно источнику, готов назначить 71-летнего Луческу генеральным директором, а его 48-летнему сыну Рэзвану может предложить пост главного тренера.
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