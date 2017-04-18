«Спартак» и Артем Ребров начали переговоры по новому контракту

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Несмотря на то, что контракт 33-летнего голкипера «Спартака» Артема Реброва с московским клубом рассчитан до лета 2018 года, и руководство красно-белых, и сам футболист задумались о продлении соглашения. Обе стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и уже начали переговоры по условиям нового договора. Как сообщил источник «Известий» в клубе, обсуждается вариант продления контракта до 2020 года. Кроме того, руководство «Спартака» рассчитывает на сокращение зарплаты Реброва на 20−30%. При этом бонусная часть договора, вероятнее всего, останется неизменной.

По информации «Известий», переговоры между официальным представителем Артема Реброва и руководством «Спартака» идут «в спокойном режиме» — стороны не намерены форсировать события.

— До истечения срока действия соглашения достаточно времени, чтобы спокойно обсудить все детали, — сообщил источник «Известий». — Однако заинтересованность и клуба, и самого футболиста в продолжении сотрудничества очевидна. Красно-белые хотят сэкономить на зарплате Реброва, принимая во внимание его «преклонный» по футбольным меркам возраст. Что касается самого игрока, то он и вовсе всерьез рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры в «Спартаке». Вероятнее всего, стороны сумеют найти компромисс и контракт Реброва с красно-белыми будет продлен еще на два сезона.

Отметим, что на протяжении уже трех сезонов подряд Артем Ребров является в «Спартаке» безоговорочным первым номером. В декабре 2016 года красно-белые выкупили у пермского «Амкара» трансфер 22-летнего голкипера Александра Селихова, который был призван составить конкуренцию Артему Реброву. Однако главный тренер «Спартака» Массимо Каррера по-прежнему доверяет место в составе именно ему.

Бывший голкипер красно-белых Руслан Нигматуллин уверен, что Ребров является крайне важным звеном в структуре московской команды.

— Артем — один из лидеров «Спартака» как на футбольном поле, так и в раздевалке, — поделился с «Известиями» Руслан Нигматуллин. — Сейчас нет никаких оснований менять Реброва на кого-то другого. Все понимают, что Селихова брали не на скамейку и он пока что находится в режиме ожидания своего шанса. Сколько времени Ребров будет первым номером в «Спартаке» и сколько Селихову придется ждать, — и дождется ли он вообще, — сказать точно никто не может. Всё может поменяться в одну секунду. Что касается Реброва, то он — спартаковец до мозга костей, и мне кажется, что у него в голове нет даже мысли о том, чтобы покинуть команду. Думаю, Артем еще долго будет радовать болельщиков своей игрой и приносить пользу своему клубу.

Артем Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Всего за красно-белых голкипер провел 105 матчей в различных турнирах и пропустил 119 мячей. В 39 играх он оставлял свои ворота «на замке». В нынешнем сезоне Ребров принял участие в каждом из 23 матчей команды в премьер-лиге, в 11 из которых отыграл на ноль.

Рыночная стоимость российского голкипера, по данным экспертов, на сегодня составляет около €1 млн.