«Спартак» и Артем Ребров начали переговоры по новому контракту
Действующее соглашение голкипера может быть продлено до 2020 года.
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Несмотря на то, что контракт 33-летнего голкипера «Спартака» Артема Реброва с московским клубом рассчитан до лета 2018 года, и руководство
По информации «Известий», переговоры между официальным представителем Артема Реброва и руководством «Спартака» идут «в спокойном режиме» — стороны не намерены форсировать события.
— До истечения срока действия соглашения достаточно времени, чтобы спокойно обсудить все детали, — сообщил источник «Известий». — Однако заинтересованность и клуба, и самого футболиста в продолжении сотрудничества очевидна.
Отметим, что на протяжении уже трех сезонов подряд Артем Ребров является в «Спартаке» безоговорочным первым номером. В декабре 2016 года
Бывший голкипер
— Артем — один из лидеров «Спартака» как на футбольном поле, так и в раздевалке, — поделился с «Известиями» Руслан Нигматуллин. — Сейчас нет никаких оснований менять Реброва на
Артем Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Всего за
Рыночная стоимость российского голкипера, по данным экспертов, на сегодня составляет около €1 млн.
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