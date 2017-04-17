Геннадий Орлов: Это потолок Кокорина

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— Агент Марко Трабукки после поражения «Зенита» был беспощаден: «Каррера без нападающих уничтожил румынское чучело».

— Да, я читал. Каждый может сказать все, что хочет. Но с тактической точки зрения «Зенит», действительно, не подготовился к матчу. Впереди у «Спартака» был один Промес, который гулял между четырьмя защитниками гостей, как хотел. Складывалось впечатление, что он просто неукротим.

— Чем поразил «Спартак»?

— Очень собранная игра. И если вы обратили внимание, перепасовок в центре поля не было. Это заслуга Карреры. Только вперед и по диагонали. Атакующая игра, моменты, все летят в атаку. Привлекательный футбол.

— И это без Зе Луиша и Луиза Адриану.

— А они и не нужны были по такой игре. И без них «Спартак» справился. Зобнин вырос в полузащитника очень высокого уровня. Это настоящее открытие сезона. Сейчас трудно представить сборную без него. Вообще только два футболиста у нас выросли в нынешнем чемпионате. Головин и Зобнин.

— Маловато.

— Согласен. В нашем футболе много организационных недоработок. А возвращаясь к вчерашнему матчу, мы уже неоднократно взывали к совести игроков, в частности Кокорина. Но, видимо, уже столкнулись с потолком возможностей.

— Игроков или тренера?

— Игроков. Тренер, в свою очередь, пригласил зимой ряд футболистов. Но кто усилил «Зенит»? Зачем нужно было столько игроков брать? Это же деньги, контракты… Разве что Лунев достойно смотрится. Ну и игра Эрнани в матче со «Спартаком»… Это человек из какой-то другой лиги.

— Из ФНЛ?

— Он просто не понимал, что делать на поле. Наверное, из какой-то бразильской лиги. Видимо, Хави Гарсия выглядел бы предпочтительнее.

— Зато Луческу вчера выпустил на поле Шатова, с которым у него явно непростые отношения.

— Вот это верное решение. И всем стало ясно, что Шатов несправедливо подвергался критике тренера и не получал место в составе. Он ускорил вчера игру «Зенита»! С этим сложно спорить. Но, конечно, Олег не имел права говорить, что «тренеру и без нас хорошо». Это перебор.

— Эрнани больше всех разочаровал?

— Назову троих со знаком минус. Эрнани, Юсупов, Кокорин. Вы видели, какой брак был у «Зенита» в атаке. А ведь у команды есть все условия, чтобы претендовать на чемпионство. Но я хочу поздравить «Спартак» с отличной игрой и первым местом.

— Сергей Горлукович назвал Ивановича Петрушкой…

— Видимо, за тот год, когда он сидел в запасе в «Челси», серб растерял навыки. Нет компактности между защитниками и полузащитниками, нет должного взаимопонимания.

— Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.

— Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался. А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.

— Если «Зенит» займет второе место и попадет в Лигу чемпионов, нужно ли оставлять Луческу?

— Мне некорректно об этом говорить. Все решает руководство клуба. Нужно посмотреть, что будет дальше. Есть ли у «Зенита» перспективы с Луческу? Думаю, ответ на этот вопрос мы получил после окончания сезона. Не раньше.

— Ваша студия находилась прямо рядом со спартаковским сектором. Есть даже видео, где поклонник красно-белых бросается радостно на стекло кабинки. Что тогда испытывали?

— В общем-то ничего. Понимал, что этот человек хотел попасть в эфир. Вот такое вот желание прославиться.

— Он — сектант?

— Это вы про слова Дзюбы? Артему, наверное, не стоит выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне. Мне кажется, всем нам, футбольным людям, нужно быть добрее.