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17 апреля 2017, 21:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Это потолок Кокорина

Известный телекомментатор — о поражении «Зенита» от «Спартака» и судьбе Луческу.

Известный телекомментатор — о поражении Зенита от Спартака и судьбе <span class=error>Луческу</span>. Увеличить
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— Агент Марко Трабукки после поражения «Зенита» был беспощаден: «Каррера без нападающих уничтожил румынское чучело».

— Да, я читал. Каждый может сказать все, что хочет. Но с тактической точки зрения «Зенит», действительно, не подготовился к матчу. Впереди у «Спартака» был один Промес, который гулял между четырьмя защитниками гостей, как хотел. Складывалось впечатление, что он просто неукротим.

— Чем поразил «Спартак»?

— Очень собранная игра. И если вы обратили внимание, перепасовок в центре поля не было. Это заслуга Карреры. Только вперед и по диагонали. Атакующая игра, моменты, все летят в атаку. Привлекательный футбол.

— И это без Зе Луиша и Луиза Адриану.

— А они и не нужны были по такой игре. И без них «Спартак» справился. Зобнин вырос в полузащитника очень высокого уровня. Это настоящее открытие сезона. Сейчас трудно представить сборную без него. Вообще только два футболиста у нас выросли в нынешнем чемпионате. Головин и Зобнин.

— Маловато.

— Согласен. В нашем футболе много организационных недоработок. А возвращаясь к вчерашнему матчу, мы уже неоднократно взывали к совести игроков, в частности Кокорина. Но, видимо, уже столкнулись с потолком возможностей.

— Игроков или тренера?

— Игроков. Тренер, в свою очередь, пригласил зимой ряд футболистов. Но кто усилил «Зенит»? Зачем нужно было столько игроков брать? Это же деньги, контракты… Разве что Лунев достойно смотрится. Ну и игра Эрнани в матче со «Спартаком»… Это человек из какой-то другой лиги.

— Из ФНЛ?

— Он просто не понимал, что делать на поле. Наверное, из какой-то бразильской лиги. Видимо, Хави Гарсия выглядел бы предпочтительнее.

— Зато Луческу вчера выпустил на поле Шатова, с которым у него явно непростые отношения.

— Вот это верное решение. И всем стало ясно, что Шатов несправедливо подвергался критике тренера и не получал место в составе. Он ускорил вчера игру «Зенита»! С этим сложно спорить. Но, конечно, Олег не имел права говорить, что «тренеру и без нас хорошо». Это перебор.

— Эрнани больше всех разочаровал?

— Назову троих со знаком минус. Эрнани, Юсупов, Кокорин. Вы видели, какой брак был у «Зенита» в атаке. А ведь у команды есть все условия, чтобы претендовать на чемпионство. Но я хочу поздравить «Спартак» с отличной игрой и первым местом.

— Сергей Горлукович назвал Ивановича Петрушкой…

— Видимо, за тот год, когда он сидел в запасе в «Челси», серб растерял навыки. Нет компактности между защитниками и полузащитниками, нет должного взаимопонимания.

— Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.

— Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался. А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.

— Если «Зенит» займет второе место и попадет в Лигу чемпионов, нужно ли оставлять Луческу?

— Мне некорректно об этом говорить. Все решает руководство клуба. Нужно посмотреть, что будет дальше. Есть ли у «Зенита» перспективы с Луческу? Думаю, ответ на этот вопрос мы получил после окончания сезона. Не раньше.

— Ваша студия находилась прямо рядом со спартаковским сектором. Есть даже видео, где поклонник красно-белых бросается радостно на стекло кабинки. Что тогда испытывали?

— В общем-то ничего. Понимал, что этот человек хотел попасть в эфир. Вот такое вот желание прославиться.

— Он — сектант?

— Это вы про слова Дзюбы? Артему, наверное, не стоит выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне. Мне кажется, всем нам, футбольным людям, нужно быть добрее.

16.04.2017 20:00 Зрители 43333 основной раунд: 23-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:1 Зенит
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Мирча Луческу
Голы
22′ Квинси Промес (Д. Глушаков, Р. Зобнин) 10
80′ Александр Самедов (К. Промес, Л. Мельгарехо) 19
22 Артем Дзюба (Д. Кришито, А. Юсупов) 66′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Роман Зобнин 47
85′ Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
74′ Ивелин Попов 71
Лоренсо Мельгарехо 25
61′ Джано Ананидзе 7
Александр Самедов 19
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
10 Мигел Алвеш Данни (к)
7 Виктор де Паула Жулиану 89′
77 Лука Джорджевич
14 Артур Юсупов 79′
8 Жозе да Силвейра Маурисиу
33 Эрнани 45′
17 Олег Шатов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
7 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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