Геннадий Орлов: Это потолок Кокорина
Известный телекомментатор — о поражении «Зенита» от «Спартака» и судьбе Луческу.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Агент Марко Трабукки после поражения «Зенита» был беспощаден: «Каррера без нападающих уничтожил румынское чучело».
— Да, я читал. Каждый может сказать все, что хочет. Но с тактической точки зрения «Зенит», действительно, не подготовился к матчу. Впереди у «Спартака» был один Промес, который гулял между четырьмя защитниками гостей, как хотел. Складывалось впечатление, что он просто неукротим.
— Чем поразил «Спартак»?
— Очень собранная игра. И если вы обратили внимание, перепасовок в центре поля не было. Это заслуга Карреры. Только вперед и по диагонали. Атакующая игра, моменты, все летят в атаку. Привлекательный футбол.
— И это без Зе Луиша и Луиза Адриану.
— А они и не нужны были по такой игре. И без них «Спартак» справился. Зобнин вырос в полузащитника очень высокого уровня. Это настоящее открытие сезона. Сейчас трудно представить сборную без него. Вообще только два футболиста у нас выросли в нынешнем чемпионате. Головин и Зобнин.
— Маловато.
— Согласен. В нашем футболе много организационных недоработок. А возвращаясь к вчерашнему матчу, мы уже неоднократно взывали к совести игроков, в частности Кокорина. Но, видимо, уже столкнулись с потолком возможностей.
— Игроков или тренера?
— Игроков. Тренер, в свою очередь, пригласил зимой ряд футболистов. Но кто усилил «Зенит»? Зачем нужно было столько игроков брать? Это же деньги, контракты… Разве что Лунев достойно смотрится. Ну и игра Эрнани в матче со «Спартаком»… Это человек из
— Из ФНЛ?
— Он просто не понимал, что делать на поле. Наверное, из
— Зато Луческу вчера выпустил на поле Шатова, с которым у него явно непростые отношения.
— Вот это верное решение. И всем стало ясно, что Шатов несправедливо подвергался критике тренера и не получал место в составе. Он ускорил вчера игру «Зенита»! С этим сложно спорить. Но, конечно, Олег не имел права говорить, что «тренеру и без нас хорошо». Это перебор.
— Эрнани больше всех разочаровал?
— Назову троих со знаком минус. Эрнани, Юсупов, Кокорин. Вы видели, какой брак был у «Зенита» в атаке. А ведь у команды есть все условия, чтобы претендовать на чемпионство. Но я хочу поздравить «Спартак» с отличной игрой и первым местом.
— Сергей Горлукович назвал Ивановича Петрушкой…
— Видимо, за тот год, когда он сидел в запасе в «Челси», серб растерял навыки. Нет компактности между защитниками и полузащитниками, нет должного взаимопонимания.
— Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.
— Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался. А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает
— Если «Зенит» займет второе место и попадет в Лигу чемпионов, нужно ли оставлять Луческу?
— Мне некорректно об этом говорить. Все решает руководство клуба. Нужно посмотреть, что будет дальше. Есть ли у «Зенита» перспективы с Луческу? Думаю, ответ на этот вопрос мы получил после окончания сезона. Не раньше.
— Ваша студия находилась прямо рядом со спартаковским сектором. Есть даже видео, где поклонник
— В
— Он — сектант?
— Это вы про слова Дзюбы? Артему, наверное, не стоит выносить на публику то, о чем можно говорить на кухне. Мне кажется, всем нам, футбольным людям, нужно быть добрее.
|16.04.2017 20:00
|Зрители 43333
|основной раунд: 23-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Мирча Луческу
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter