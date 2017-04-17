«Зенит» не хочет брать ответственность за состояние газона на стадионе «Крестовский»

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Ранее сообщалось, что грунт на арене был заражен фитопатогенными грибами.

— Вопрос заключается не в технологии посева того или иного газона. Во многом ситуация зависит от качества и правильности применения агротехнических мероприятий на этих объектах, — приводит РБК слова Прыткова. — Мы в июне 2016 года засеяли футбольное поле, в сентябре передали его подрядчику. Но и после этого, согласно контракту, мы его обслуживали — есть журнал с графиком подкормки, полива.

Зимовка газона на улице — нормальная практика, трава выдерживает морозы и в минус 20 градусов. Учитывая то, что на стадионе пройдут игры Кубка конфедераций, «Зенит» не хочет брать на себя ответственность за состояние газона, это политический вопрос.

По его словам, у компании есть результаты независимых экспертиз, которые свидетельствуют о том, что никакого грибка и плесени после зимовки газона в почве нового стадиона нет.