Бюджет «Уфы» в сезоне-2017/18 составит около 1 млрд рублей

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Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.



«Мы примерно понимаем объём нашего бюджета на следующий сезон. Ориентировочно он будет таким же, что и в нынешнем, — около миллиарда рублей. Мы реально оцениваем свои возможности и работаем в их рамках», — цитируют Газизова «Известия».

