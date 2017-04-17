Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29458906/
17 апреля 2017, 21:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бюджет «Уфы» в сезоне-2017/18 составит около 1 млрд рублей

Приблизительный размер бюджета футбольного клуба «Уфа» в будущем сезоне составит около миллиарда рублей (порядка $ 17,5 млн).

Приблизительный размер бюджета футбольного клуба Уфа в будущем сезоне составит около миллиарда рублей (порядка 175 млн). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Мы примерно понимаем объём нашего бюджета на следующий сезон. Ориентировочно он будет таким же, что и в нынешнем, — около миллиарда рублей. Мы реально оцениваем свои возможности и работаем в их рамках», — цитируют Газизова «Известия».

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Динамо» обязали доплатить «Уфе» 500 тысяч евро за Нарубина

Палата по разрешению споров обязала «Динамо» закрыть задолженность перед «Уфой» за трансфер вратаря Сергея Нарубина, утверждает Life. Как отмечает издание, общая сумма сделки между клубами превышала миллион евро.
Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли

Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве