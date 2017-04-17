Глушаков: Перед приходом Лаврова кричали, чтобы Арнольдович поднял премиальные
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» со счётом 2:1 в домашнем матче 23-го тура РФПЛ.
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Министр иностранных дел России, болельщик «Спартака» Сергей Лавров после победы зашёл в раздевалку
«Таких матчей бывает 2−3 в сезоне, когда все вокруг накаляют атмосферу. Честно скажу, я каждый раз перед игрой сплю примерно часик, чтобы немного отключиться и настроиться, а вчера уснуть не смог. Внутри все бурлило в ожидании этого матча. Анализировал каждый момент, мгновение, все, что нам давали на теоретических занятиях. Так хотелось выйти на поле.
В голове даже и мыслей нет, что мы уже чемпионы. Мы спокойно играем, сейчас у нас впереди тяжелые матчи, каждый из которых — самый важный. Перед тем, когда Лавров зашел в раздевалку, мы кричали, чтобы Арнольдович (председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун — прим. «Чемпионата») поднял нам премиальные. А как зашел министр, мы подумали: «Все серьезно». Но Сергей Викторович поздравил всех с победой, с каждым индивидуально пообщался. Очень приятно, он же наш,
Что я вчера сказал Дзюбе? Я уже не помню. Честно, уже не обращаю внимание на те моменты, когда «Зенит» якобы в
Следующий матч у нас в Ростове, мои родные края. Там всегда собирается много публики с родного города, народ приезжает поддержать «Спартак». Там всегда хочется победить, порадовать земляков. Каждый раз чувствую
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