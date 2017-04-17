Глушаков: Перед приходом Лаврова кричали, чтобы Арнольдович поднял премиальные

Министр иностранных дел России, болельщик «Спартака» Сергей Лавров после победы зашёл в раздевалку красно-белых и поздравил команду.



«Таких матчей бывает 2−3 в сезоне, когда все вокруг накаляют атмосферу. Честно скажу, я каждый раз перед игрой сплю примерно часик, чтобы немного отключиться и настроиться, а вчера уснуть не смог. Внутри все бурлило в ожидании этого матча. Анализировал каждый момент, мгновение, все, что нам давали на теоретических занятиях. Так хотелось выйти на поле.



В голове даже и мыслей нет, что мы уже чемпионы. Мы спокойно играем, сейчас у нас впереди тяжелые матчи, каждый из которых — самый важный. Перед тем, когда Лавров зашел в раздевалку, мы кричали, чтобы Арнольдович (председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун — прим. «Чемпионата») поднял нам премиальные. А как зашел министр, мы подумали: «Все серьезно». Но Сергей Викторович поздравил всех с победой, с каждым индивидуально пообщался. Очень приятно, он же наш, красно-белый.

Что я вчера сказал Дзюбе? Я уже не помню. Честно, уже не обращаю внимание на те моменты, когда «Зенит» якобы в чем-то виноват. Были моменты, когда «Спартак» паниковал, в том же Питере. После этого мы никогда не жаловались на судей, а, наоборот, стали еще сильнее, объединились. Коллектив сплотился. Сейчас мы все едины, готовы порвать друг за друга глотки.



Следующий матч у нас в Ростове, мои родные края. Там всегда собирается много публики с родного города, народ приезжает поддержать «Спартак». Там всегда хочется победить, порадовать земляков. Каждый раз чувствую какая-то поддержку с трибун", — сказал Глушаков в эфире «Спорт FM».