Луческу в «Зените»: уволить сейчас или дать шанс?

5 ПРИЧИН ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ ЛУЧЕСКУ ПРЯМО СЕЙЧАС

1. ИЗНАЧАЛЬНАЯ ОШИБКА

Удивительная штука — в Петербурге не ошибались с выбором тренера уже лет двадцать. С момента прихода в клуб Павла Садырина осенью 1994 года каждый новый специалист успешно приживался на берегах Невы и выводил сине-бело-голубых на новый уровень. Даже Андре Виллаш-Боаш при всех своих минусах сумел сплотить команду, выиграл чемпионат России и выдал супер-осень в Лиге чемпионов. Луческу стал первой стопроцентной ошибкой зенитовского руководства. Петржела, Адвокат и Спаллетти начинали штамповать победы с первого же сезона в Петербурге, дебютный чемпионат румынского специалиста грозит завершиться оглушительным провалом.

И все от того, что изначально Луческу был в лучшем случае «планом Б», а в худшем — экстренной и неподготовленной заменой другому специалисту. Прошлой весной в Петербурге ждали Мануэля Пеллегрини, но обязательным условием чилийца было участие клуба в Лиге чемпионов. «Зенит» уступил второе место «Ростову» и остался не только без главного евротурнира, но и без тренера. Вот тут-то на горизонте и появился 71-летний Луческу, за которого ухватились, как за спасительную соломинку. Соломинка пошла на дно вместе с командой. Запасной вариант оказался изначально ошибочным.

2. ВСТРЯСКА ДЛЯ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Артем Дзюба ошибся, заявив после матча со «Спартаком», что гонка окончена. Для «Зенита» главная гонка только начинается. Сине-бело-голубым жизненно необходимо попасть в Лигу чемпионов, чтобы избежать повторения прошлогодней истории с Пеллегрини. Под главный евротурнир можно пригласить и тренера получше, и игроков помощнее. В противном случае петербуржцам опять придется искать запасные варианты.

Самый очевидный способ взбодрить команду в такой ситуации — тренерская перестановка.

Весной 2014 после увольнения Спаллетти и прихода Виллаш-Боаша сине-бело-голубые сумели вернуться в чемпионскую гонку и лишь в финишном створе уступили ЦСКА. Перед глазами маячит и свежий пример «Лестера», где Крэйг Шекспир, сменивший Клаудио Раньери, выдал рекордную серию побед. Освобождение от Луческу должно дать мощный импульс «Зениту». А вариантов для замены масса. От тандема Тимощук — Радимов до Чезаре Пранделли и Гуса Хиддинка, которому уже приходилось успешно работать спасателем в «Челси».

3. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Слухи о конфликтах в «Зените» поползли еще осенью 2016-го. Тогда некоторые игроки открыто жаловались на усталость после чрезмерных нагрузок, а в кулуарах шептались о том, что латиноамериканская диаспора не слишком довольна заменой молодого и демократичного Виллаш-Боаша на сурового ветерана Луческу.

Весной «конфликтная история» заиграла новыми красками. Теперь в эпицентре внимания противостояние тренера с Олегом Шатовым. Кажется, игроки действительно не будут биться ради этого тренера. Значит, чем быстрее румынский специалист покинет клуб, тем лучше и для него самого, и для футболистов, и, что самое важное, для результата.

4. НЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

Мой университетский преподаватель философии занятно отвечал на классический вопрос о стакане, который то ли наполовину пуст, то ли наполовину полон. Он говорил: «следите за тенденцией». Зенитовский стакан явно пустеет. Если ранней осенью петербуржцы временами все-таки показывали классную игру, выдавали победные серии и удивляли суперновичком Жулиану, то с конца октября их карета все больше напоминает тыкву. Весной уже никто не ждет возвращения нового бразильца на уровень Халка, игра в нападении свелась к забросам на Дзюбу, а самым опасным из всего креативного блока выглядит ветеран Данни, только что залечивший очередной разрыв «крестов».

Похоже, он просто не наигрался и получает удовольствие от футбола. Остальные уже по горло насытились той игрой, что ставит Луческу. «Зенит» мог проиграть «Спартаку» и при Петржеле, и при Спаллетти, и при Адвокате, но в те годы сине-бело-голубые никогда не выглядели столь безнадежно в битве с принципиальным соперником, который накануне лишился обоих ударных форвардов.

5. ИМИДЖЕВЫЙ УРОН

Если весной 2016 года главной петербургской песней было ироничное «В Питере — пить» от группы «Ленинград», то сейчас благодаря Луческу в тренде «В Питере — ныть». И с этим едким баннером от болельщиков «Спартака» не поспоришь. Да, Андре Виллаш-Боаш тоже мастер оправданий, но он хотя бы жаловался на разные факторы, и зачастую его возмущение было справедливым. Румын напоминает пастуха из притчи, который постоянно разыгрывал односельчан, крича «Волки-волки!». Когда звери действительно пришли и съели все стадо, никто ему не поверил и не пришел на помощь. Так и Луческу, жалующийся на судейство после каждой игры, накликал себе потерю очков в Перми из-за незасчитанного гола. С каждой новой жалобой тренера имидж «Зенита», как одного из грандов российского футбола, страдает все больше.

5 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ЛУЧЕСКУ НАДО ОСТАВИТЬ ДО КОНЦА СЕЗОНА

1. ПОЛЕЗНО ДЛЯ БУДУЩЕГО

«Зенит» никогда не увольняет тренеров скоропалительно, и в этом есть свой стратегический резон. Даже если сезон неудачный, жизнь на этом не заканчивается. Вот и на сей раз — будет новый футбольный год, а там, возможно, и новый тренер. Но процесс выбора — улица с двусторонним движением. Ведь не только клуб приглашает тренера, но и сам специалист оценивает для себя все «за» и «против». Особенно, если он высокого уровня. Других «Зенит» уже много лет не приглашает.

Тренеры наверняка оценивают не только место работы, но и то, как там расставались с его предшественниками — рано или поздно команду придется покинуть. И оставляя Луческу до конца сезона, «Зенит» в том числе сохраняет за собой репутацию клуба, где не рубят сгоряча, до последнего доверяют главному и выполняют перед ним все свои обязательства. Вот и сейчас, при приглашении нового специалиста, терпеливое отношение к Луческу пригодится.

2. ИСКАТЬ МОЖНО, НЕ СПЕША

Одно дело — уволить румынского специалиста сейчас и искать нового тренера в срочном порядке, и совсем другое — спокойно проанализировать ситуацию на рынке, тщательно изучить кандидатов. Таким образом, давая Луческу доработать как минимум до конца сезона, «Зенит» выигрывает время при поиске следующего главного тренера. Ну, или как минимум получит в этом плане стратегическую инициативу в переговорах с потенциальными кандидатами. Ведь с точки зрения формальной логики, тренер в команде есть, причем с контрактом еще на один год с возможностью продления еще на год.

3. НАЧАТЬ ВСЕ СНАЧАЛА

Кубок России, Лига Европы, чемпионство… Эти цели для «Зенита» при Мирче Луческу в текущем сезоне уже не актуальны. Впрочем, в борьбе за второе место, дающее право играть в Лиге чемпионов, все для петербуржцев, по сути, только начинается. Опытнейший Луческу не может этого не понимать. И именно опыт может пригодиться ему, чтобы перезагрузить команду и провести оставшиеся семь туров как самостоятельный турнир. Да и самому Луческу наверняка хочется оставить о себе в Петербурге добрую память. Хорошая концовка и возвращение «Зенита» в Лигу чемпионов — лучшие в этом смысле помощники для Луческу.

4. КТО ВЗАМЕН?

Если увольнять Луческу сейчас, то неизбежно встает вопрос — кто примет команду. Очевидного ответа на него нет. Сергей Семак, который в свое время подменил Спаллетти, — в «Уфе». У Владислава Радимова и Игоря Симутенкова своих дел в «Зените-2» и молодежке по горло. Тем более «Зенит-2» еще не решил задачу сохранения прописки в ФНЛ.

5. ЗАВЕРШИТЬ ПЕРЕСТРОЙКУ

В работе Луческу в «Зените» можно найти и плюсы. Не стоит забывать, что после весьма удачных продаж Халка и Витселя в Китай, именно Луческу провозгласил философию ухода от «халкозависимости». И поначалу, надо сказать, получалось у румынского специалиста весьма неплохо. Кроме того, он, как известно, умеет работать с молодыми бразильцами. И лишним месяц с Луческу для того же Эрнани явно не будет. Если впоследствии он «выстрелит», то спасибо за это сказать надо будет именно румыну. Равно как и за перестройку в целом.