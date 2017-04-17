Евгений Кафельников: Промес — игрок матча, игрок тура, игрок чемпионата
Олимпийский чемпион,
экс-первая ракета мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче «Спартак» — «Зенит».
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— Эмоции от матча самые положительные — доволен результатом, доволен игрой «Спартака» и фанатами нашей команды, — говорит Евгений Кафельников.
— Артем Дзюба опять забил…
— Давайте оставим Дзюбу в покое! Меня он не интересует. Мы про «Спартак» говорим или про Дзюбу?!
— Я к тому, что после его гола сердце не екнуло?
— Футбол тем и хорош, что во время матча интрига меняется несколько раз.
— Вам понравились голы «Спартака»?
— Да, и Промес, и Самедов отличные голы забили.
— В эпизоде с первым мячом у Промеса не было вне игры?
— Не было. Я сегодня еще посмотрел много ссылок в интернете. В лучшем для «Зенита» случае игроки находились на одной линии. Но мне показалось, что Промес был «внутри» защитника.
— Второй мяч в ворота «Зенита» фактически сделал Промес…
— Он вообще игрок матча, игрок тура, игрок чемпионата и игрок «Спартака». Промес — очень важный пазл в игре команды.
— По мнению Мирчи Луческу, голландец перерос чемпионат России.
— Амбиции каждого спортсмена заточены под самый высший уровень. Безусловно, у самого Промеса есть желание играть в
— Что добавил в «Спартак» Массимо Каррера, ведь состав почти не изменился по сравнению с прошлым сезоном?
— Мне кажется, Каррера добавил эмоций и немного поменял понимание игры, которое отличается от понимания тренерского штаба Димы Аленичева. Надеюсь, что Каррера надолго останется в команде.
Я в очередной раз убедился, что
— Вы сказали, что Каррера поменял понимание игры. Но в тренерском штабе Дмитрия Аленичева были такие игрочищи.
— Быть игроком — одно, а тренером — другое. Очень хочется, чтобы тренерская карьера Аленичева сложилась удачно. Думаю, у него еще будет возможность проявить себя.
— Появилась информация, что Карреру хотят видеть в Италии. В частности, говорят о «Роме».
— Если человеку не создать комфортную среду, ни за какие деньги его не удержишь. Но слышал, что Каррера в «Спартаке» чувствует себя комфортно.
— Вы смотрели матч на стадионе?
— Естественно, на стадионе. Я был на последних семи домашних матчах «Спартака». У меня место в одной из
— Как думаете, когда наступит развязка?
— Думаю, в ближайших трех турах. С Ростовом будет тяжелый матч, но вничейку сыграем. Потом «Урал» обыграем, с ЦСКА будет ничья. Пяти очков должно хватить для чемпионства.
— Лига чемпионов неизбежно на «Спартак» надвигается…
— …Надвигается. Я хотел бы видеть в нашей группе «Манчестер Юнайтед», если, конечно, «МЮ» пробьется в лигу. У них красный цвет в футболках преобладает, давно им симпатизирую, Хотел бы, чтобы попалась «Барселона», у нее много болельщиков в России.
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