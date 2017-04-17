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— Эмоции от матча самые положительные — доволен результатом, доволен игрой «Спартака» и фанатами нашей команды, — говорит Евгений Кафельников.

— Артем Дзюба опять забил…

— Давайте оставим Дзюбу в покое! Меня он не интересует. Мы про «Спартак» говорим или про Дзюбу?!

— Я к тому, что после его гола сердце не екнуло?

— Футбол тем и хорош, что во время матча интрига меняется несколько раз.

— Вам понравились голы «Спартака»?

— Да, и Промес, и Самедов отличные голы забили.

— В эпизоде с первым мячом у Промеса не было вне игры?

— Не было. Я сегодня еще посмотрел много ссылок в интернете. В лучшем для «Зенита» случае игроки находились на одной линии. Но мне показалось, что Промес был «внутри» защитника.

— Второй мяч в ворота «Зенита» фактически сделал Промес…

— Он вообще игрок матча, игрок тура, игрок чемпионата и игрок «Спартака». Промес — очень важный пазл в игре команды.

— По мнению Мирчи Луческу, голландец перерос чемпионат России.

— Амбиции каждого спортсмена заточены под самый высший уровень. Безусловно, у самого Промеса есть желание играть в топ-клубе. Но другое дело, смог бы он выжить в такой конкуренции, какая существует в любом топ-клубе? Я, честно говоря, сомневаюсь. Сейчас Промес — суперзвезда «Спартака», пользуется большой любовью фанатского движения, это дорогого стоит. Мне хотелось бы, чтобы он остался в команде, он еще принесет клубу большую пользу. Пока Промес в «Спартаке», результаты будут, я даже в этом не сомневаюсь.

— Что добавил в «Спартак» Массимо Каррера, ведь состав почти не изменился по сравнению с прошлым сезоном?

— Мне кажется, Каррера добавил эмоций и немного поменял понимание игры, которое отличается от понимания тренерского штаба Димы Аленичева. Надеюсь, что Каррера надолго останется в команде.

Я в очередной раз убедился, что красно-белое фанатское движение в России самое большое. Минимальная посещаемость домашних матчей превышает 25 тысяч. Это говорит о том, что за «Спартак» играть очень престижно и быть в обойме «Спартака» большая честь.

— Вы сказали, что Каррера поменял понимание игры. Но в тренерском штабе Дмитрия Аленичева были такие игрочищи.

— Быть игроком — одно, а тренером — другое. Очень хочется, чтобы тренерская карьера Аленичева сложилась удачно. Думаю, у него еще будет возможность проявить себя.

— Появилась информация, что Карреру хотят видеть в Италии. В частности, говорят о «Роме».

— Если человеку не создать комфортную среду, ни за какие деньги его не удержишь. Но слышал, что Каррера в «Спартаке» чувствует себя комфортно.

— Вы смотрели матч на стадионе?

— Естественно, на стадионе. Я был на последних семи домашних матчах «Спартака». У меня место в одной из вип-лож. Соседи? Разрешите без фамилий.

— Как думаете, когда наступит развязка?

— Думаю, в ближайших трех турах. С Ростовом будет тяжелый матч, но вничейку сыграем. Потом «Урал» обыграем, с ЦСКА будет ничья. Пяти очков должно хватить для чемпионства.

— Лига чемпионов неизбежно на «Спартак» надвигается…

— …Надвигается. Я хотел бы видеть в нашей группе «Манчестер Юнайтед», если, конечно, «МЮ» пробьется в лигу. У них красный цвет в футболках преобладает, давно им симпатизирую, Хотел бы, чтобы попалась «Барселона», у нее много болельщиков в России.