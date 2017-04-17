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17 апреля 2017, 19:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Ари точно не вернется в «Краснодар», у футболиста есть несколько предложений

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий Ари, выступающий на правах аренды за столичный «Локомотив», точно не вернется по окончании соглашения в «Краснодар», футболист имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Оливер Кабрера.

Нападающий перешел в Локомотив из Краснодара в конце февраля 2017 года на правах аренды до конца текущего сезона. Увеличить
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Нападающий перешел в «Локомотив» из «Краснодара» в конце февраля 2017 года на правах аренды до конца текущего сезона. Согласно порталу Transfermarkt, контракт 31-летнего форварда с краснодарцами действует до лета 2019 года.

«Ари точно не вернется в “Краснодар”. Останется ли он в “Локомотиве”? Пока не могу сказать, шансы на это 50 на 50, но мы пока не беседовали на эту тему с руководством команды. При этом игрок имеет еще несколько вариантов продолжения карьеры, которые пока не могу озвучить», — сказал Кабрера.

Ари сыграл за «Локомотив» пять матчей и забил в них четыре гола. В первой части сезона нападающий провел за «Краснодар» 19 встреч, забил семь голов и сделал пять голевых передач.

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